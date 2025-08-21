청주서 고속도로 트레일러 추돌 사고

동영상 고정 취소

오늘 오전 7시 40분쯤 중부고속도로 오창나들목 근처를 달리던 트레일러가 앞서가던 트레일러를 들이받았습니다.



이 사고로 30대와 50대 운전자가 다쳐 병원으로 옮겨졌고, 사고 처리로 도로가 일부 통제돼 출근길 정체가 빚어졌습니다.



경찰은 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.



