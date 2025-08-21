청주시, 호우 피해 재난지원금 긴급 지원
입력 2025.08.21 (11:25) 수정 2025.08.21 (15:25)
청주시는 지난달 집중 호우에 주택이 절반 이상 부서지는 등 큰 피해를 본 5세대에 재난 지원금 7천 2백만 원을 먼저 지급했다고 밝혔습니다.
- 입력 2025-08-21 11:25:33
- 수정2025-08-21 15:25:02
조진영 기자 1234@kbs.co.kr조진영 기자의 기사 모음
