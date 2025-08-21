930뉴스(전주)

[전북의 창] 정읍 첨단과학산단협의체 출범

입력 2025.08.21 (11:33) 수정 2025.08.21 (15:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

국가 주도 ‘피지컬 AI’, 전북도 실증단지 구축에 박차

국가 주도 ‘피지컬 AI’, 전북도 실증단지 구축에 박차
진안·김제에서 화재 잇따라…“인명 피해 없어”

진안·김제에서 화재 잇따라…“인명 피해 없어”

다음
[앵커]

정읍 첨단과학산업단지 입주 기업 협의체가 출범했습니다.

임실군이 기후 위기 대응 지방정부협의체에 가입했습니다.

전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.

[리포트]

정읍 첨단과학산업단지 입주 기업들로 구성된 협의체가 창립 총회를 열고 출범했습니다.

20여 개 입주 기업들로 구성된 협의체는 산업단지 정책과 정보 공유, 공동 사업 발굴, 투자 유치 등에 협력할 계획입니다.

[기정서/정읍시 미래산업과장 : "기업들의 든든한 구심점이 되어 기업 발전을 견인하고 지역 사회와 함께 상생하는 단체로 성장하기를…."]

임실군이 탄소 중립 녹색 성장 기본 계획을 수립하고 '기후 위기 대응 에너지 전환 지방정부협의회'에 가입했습니다.

임실군은 오는 2030년까지 온실가스 60% 감축을 목표로 에너지 전환과 농축산, 수송 등 7개 부문, 43개 세부 과제를 실천합니다.

[변광진/임실군 기후환경팀장 : "현재와 미래 세대를 위하여 기후 위기에 적극적으로 대응하고 2050 탄소 중립을 선도하는 지자체의 역할을…."]

고창에서 생산된 복분자주가 뉴질랜드 수출길에 오릅니다.

고창군은 뉴질랜드 현지 유통 업체와 계약하고 지역에서 생산된 복분자주 만 병을 수출한다고 밝혔습니다.

해당 복분자주는 2005년 에이펙(APEC) 공식 만찬주와 청와대 만찬주 등으로 쓰였습니다.

KBS 뉴스 이지현입니다.

영상편집:정영주

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [전북의 창] 정읍 첨단과학산단협의체 출범
    • 입력 2025-08-21 11:33:16
    • 수정2025-08-21 15:15:17
    930뉴스(전주)
[앵커]

정읍 첨단과학산업단지 입주 기업 협의체가 출범했습니다.

임실군이 기후 위기 대응 지방정부협의체에 가입했습니다.

전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.

[리포트]

정읍 첨단과학산업단지 입주 기업들로 구성된 협의체가 창립 총회를 열고 출범했습니다.

20여 개 입주 기업들로 구성된 협의체는 산업단지 정책과 정보 공유, 공동 사업 발굴, 투자 유치 등에 협력할 계획입니다.

[기정서/정읍시 미래산업과장 : "기업들의 든든한 구심점이 되어 기업 발전을 견인하고 지역 사회와 함께 상생하는 단체로 성장하기를…."]

임실군이 탄소 중립 녹색 성장 기본 계획을 수립하고 '기후 위기 대응 에너지 전환 지방정부협의회'에 가입했습니다.

임실군은 오는 2030년까지 온실가스 60% 감축을 목표로 에너지 전환과 농축산, 수송 등 7개 부문, 43개 세부 과제를 실천합니다.

[변광진/임실군 기후환경팀장 : "현재와 미래 세대를 위하여 기후 위기에 적극적으로 대응하고 2050 탄소 중립을 선도하는 지자체의 역할을…."]

고창에서 생산된 복분자주가 뉴질랜드 수출길에 오릅니다.

고창군은 뉴질랜드 현지 유통 업체와 계약하고 지역에서 생산된 복분자주 만 병을 수출한다고 밝혔습니다.

해당 복분자주는 2005년 에이펙(APEC) 공식 만찬주와 청와대 만찬주 등으로 쓰였습니다.

KBS 뉴스 이지현입니다.

영상편집:정영주
이지현
이지현 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.