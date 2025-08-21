[전북의 창] 정읍 첨단과학산단협의체 출범

동영상 고정 취소

정읍 첨단과학산업단지 입주 기업 협의체가 출범했습니다.



임실군이 기후 위기 대응 지방정부협의체에 가입했습니다.



전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.



정읍 첨단과학산업단지 입주 기업들로 구성된 협의체가 창립 총회를 열고 출범했습니다.



20여 개 입주 기업들로 구성된 협의체는 산업단지 정책과 정보 공유, 공동 사업 발굴, 투자 유치 등에 협력할 계획입니다.



[기정서/정읍시 미래산업과장 : "기업들의 든든한 구심점이 되어 기업 발전을 견인하고 지역 사회와 함께 상생하는 단체로 성장하기를…."]



임실군이 탄소 중립 녹색 성장 기본 계획을 수립하고 '기후 위기 대응 에너지 전환 지방정부협의회'에 가입했습니다.



임실군은 오는 2030년까지 온실가스 60% 감축을 목표로 에너지 전환과 농축산, 수송 등 7개 부문, 43개 세부 과제를 실천합니다.



[변광진/임실군 기후환경팀장 : "현재와 미래 세대를 위하여 기후 위기에 적극적으로 대응하고 2050 탄소 중립을 선도하는 지자체의 역할을…."]



고창에서 생산된 복분자주가 뉴질랜드 수출길에 오릅니다.



고창군은 뉴질랜드 현지 유통 업체와 계약하고 지역에서 생산된 복분자주 만 병을 수출한다고 밝혔습니다.



해당 복분자주는 2005년 에이펙(APEC) 공식 만찬주와 청와대 만찬주 등으로 쓰였습니다.



KBS 뉴스 이지현입니다.



