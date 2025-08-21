평당원 최고위원, 호남 선출직 장벽 넘을까

동영상 고정 취소

더불어민주당이 최고위원을 당원 투표로만 뽑는 평당원 최고위원 선출에 들어갔습니다.



당원권을 강화하겠다는 정청래 대표의 실험적인 시도인데요.



선출직 명맥이 끊긴 광주와 전남의 정치권에도 기회가 될 수 있을지 주목됩니다.



박지성 기자의 보도입니다.



[리포트]



정청래 더불어민주당 대표가 꺼낸 첫 번째 당원권 강화 카드는 직접 투표입니다.



당 대표가 임명하는 최고위원 한 자리를 '평당원'이 맡고, 선출 방식도 전 당원 온라인 투표로 결정하겠다는 겁니다.



사실상 온라인 전당대회를 여는 셈입니다.



[박지혜/더불어민주당 대변인 : "평당원 최고위원 선출을 통해 당원주권 정당의 가치를 실질적으로 구현하고 당원의 목소리가 당 운영 전반에 반영되는…."]



'평당원 최고위원' 선출 절차는 기존 최고위원 선거와 달리 대의원 투표와 여론조사가 제외됩니다.



대의원 표의 권한을 축소시키고 전 당원 1인 1표제로 바꾸려고 하는 정 대표 입장에서는 일종의 실험이기도 합니다.



정 대표가 66%의 권리당원 득표율을 등에 업고 당선된만큼 어느정도 안전한 시도일 수 있지만 변수는 흥행입니다.



당장 민주당은 재공고를 통해 후보 접수 기간을 연장하고, 입후보 제한 기준도 완화했습니다.



평당원 중에 최고위원에 도전하는 지원자가 많지 않다는 뜻입니다.



[김명진/더연정치랩 대표 : "선출직 명맥이 끊긴 광주·전남인물들이 지도부에 진출할 기회가 마련됐다고 봐야죠. 다만 정책 비전보다는 팬덤 층 인기에 좌우되는 결과도 우려가 됩니다."]



지방선거를 앞두고 선거제 개혁이 절실한 광주와 전남에서는 민주당 지도부 입성이 어느 때보다 중요합니다.



하지만 지금까지 확인된 광주와 전남 지역 출마자는 차승세 노무현 시민학교장이 유일합니다.



추가로 나서는 인물이 있을지, 정청래 호의 두 번째 호남 최고위원이 나올지 결과는 다음달 5일 확정됩니다.



KBS 뉴스 박지성입니다.



영상편집:신동구



