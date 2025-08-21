한밤중 주차된 차에 불 지른 40대 검거
입력 2025.08.21 (11:53) 수정 2025.08.21 (15:27)
한밤중 도롯가에 주차된 차량에 잇따라 불을 지른 40대가 경찰에 붙잡혔습니다.
광주 남부경찰서는 자동차 방화 혐의로 40대 남성 A 씨를 입건했습니다.
A 씨는 오늘 새벽 0시 50분쯤 광주시 남구 백운동과 양림동에서 도로에 주차된 승용차 2대에 불을 지른 혐의를 받습니다.
경찰은 CCTV를 추적해 A 씨를 검거했고 범행 동기 등을 조사하고 있습니다.
