대구 서구 아파트에서 불, 70대 여성 숨져

오늘 새벽 0시 50분쯤 대구 서구 중리동의 한 아파트에서 불이 났습니다.



불은 30여 분 만에 꺼졌지만, 불이 난 세대에 살던 70대 여성이 숨지고 아파트 주민 16명이 연기를 마시거나 대피했습니다.



또 소방 추산 천65만 원의 재산 피해가 났습니다.



경찰은 실외기에서 불이 났다는 신고 내용 등을 토대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



