2026학년도 대입 수능 원서 접수 시작
입력 2025.08.21 (11:57) 수정 2025.08.21 (15:26)
2026학년도 대입수능시험 원서 접수가 오늘(21일)부터 다음 달 5일까지 진행됩니다.
원서 접수는 재학생과 졸업생은 출신 학교, 검정고시 합격자는 주소지 관할 교육청에서 할 수 있습니다.
특히, 올해부터는 수험생 편의를 위해 온라인 사전 입력 시스템이 전면 도입돼 관련 누리집에서 응시 정보를 미리 입력할 수 있습니다.
올해 수능은 11월 13일 치러집니다.
이종영 기자 myshk@kbs.co.kr이종영 기자의 기사 모음
