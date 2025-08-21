대구농업기술센터, 쌀 발효 과정 교육
입력 2025.08.21 (11:58) 수정 2025.08.21 (15:31)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구시농업기술센터가 쌀 발효 과정을 교육합니다.
이번 교육은 쌀을 활용한 발효 과정을 전문적으로 교육해 발효식품 문화와 쌀의 중요성을 널리 알리는 것이 목표입니다.
이번 교육은 쌀을 활용한 발효 과정을 전문적으로 교육해 발효식품 문화와 쌀의 중요성을 널리 알리는 것이 목표입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대구농업기술센터, 쌀 발효 과정 교육
-
- 입력 2025-08-21 11:58:24
- 수정2025-08-21 15:31:35
대구시농업기술센터가 쌀 발효 과정을 교육합니다.
이번 교육은 쌀을 활용한 발효 과정을 전문적으로 교육해 발효식품 문화와 쌀의 중요성을 널리 알리는 것이 목표입니다.
이번 교육은 쌀을 활용한 발효 과정을 전문적으로 교육해 발효식품 문화와 쌀의 중요성을 널리 알리는 것이 목표입니다.
-
-
최보규 기자 bokgil@kbs.co.kr최보규 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.