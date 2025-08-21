대한광복회 결성 110주년 기념 유적지 답사

동영상 고정 취소

대구향토역사관은 오는 25일, 대한광복회 결성 110주년을 기념해 대구의 역사적 장소를 답사하는 행사를 엽니다.



달성공원에서 출발해 삼덕교회 대구 감옥 사형장 터까지 걸어서 이동하는 이번 답사는, 일제강점기 조선식산은행 대구지점이었던 현 근대역사관을 비롯해 독립 운동의 거점으로 삼았던 '상덕태상회' 추정지 등도 둘러봅니다.



참가 희망자는 대구향토역사관에 방문해 신청하면 됩니다.



