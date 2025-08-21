밀양시, 특별재난지역 주민 ‘지적측량 수수료’ 감면

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

밀양시가 2년 동안 호우 특별재난지역 주민에게 지적측량 수수료를 감면합니다.



수수료 감면은 주택이나 건축물이 전부 손상되거나 유실된 경우 측량 수수료 전액을, 토지 등이 손상된 경우에는 50% 감면받을 수 있습니다.



