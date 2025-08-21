창원시, 단감 농가 탄산칼슘 지원…“일소 피해 대책”
입력 2025.08.21 (12:03) 수정 2025.08.21 (15:18)
창원시는 단감 재배 농가의 일소 피해를 줄이기 위해 이달 안에 농가 2천여 곳에 자외선을 흡수하는 탄산칼슘 수용제를 나눠줍니다.
창원시는 지역 재배 단감의 10% 가량이 일소 피해를 본 것으로 파악하고 있습니다.
창원시는 단감 재배 농가의 일소 피해를 줄이기 위해 이달 안에 농가 2천여 곳에 자외선을 흡수하는 탄산칼슘 수용제를 나눠줍니다.
