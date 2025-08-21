김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

동영상 고정 취소

[앵커]



김건희여사가 오늘 오후 2시 특검팀에 출석해 구속 뒤 세 번째 조사를 받습니다.



이번 조사에서도 앞선 조사와 마찬가지로 진술 거부권을 행사할 것으로 보입니다.



취재기자 연결합니다.



이형관 기자, 김건희 여사가 오늘 구속 뒤 세 번째 조사를 받는다면서요?



[기자]



네, 그렇습니다.



김 여사는 오늘 오전에는 일단 구치소에서 진료를 받았는데요.



오후 2시쯤 특검팀에 출석해 조사를 받을 예정입니다.



당초 특검팀은 김 여사에게 어제 출석을 통보했는데, 김 여사가 건강 상의 이유를 들며 불출석 사유서를 냈습니다.



이에 특검팀은 김 여사에게 진료를 받을 시간을 제공했고, 소환조사 일정을 하루 미뤘습니다.



오늘 조사에서는 주로 '건진법사·통일교 청탁 의혹' 관련 신문이 이뤄질 것으로 보입니다.



김 여사는 앞선 두 차례 조사에서 '공천개입 의혹'과 '도이치모터스 주가조작 의혹' 등을 묻는 질문에 대부분 진술을 거부했는데요.



오늘도 진술 거부권을 적극적으로 사용할 것으로 보입니다.



심야 조사에도 동의하지 않을 가능성이 높습니다.



특검은 오전 10시부터 도이치모터스 주가조작 의혹과 관련해 김 여사 최측근으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표를 참고인 신분으로 불러 조사 중입니다.



다만 이날 대질 조사는 하지 않는다는 계획입니다.



[앵커]



구속 기로에 놓였던 건진법사 전성배 씨는 영장 심사를 포기했다면서요?



[기자]



네, 그렇습니다.



오전 10시 반부터 시작된 전 씨의 구속영장 심사는 전 씨와 전 씨 측 변호인이 불출석하면서 8분여 만에 끝이 났습니다.



전 씨는 서울구치소에서 결과를 기다리고 있습니다.



앞서 전 씨는 어젯밤 특검 측에 영장 심사에 불출석한다는 뜻을 전달했습니다.



그러면서 "본인 때문에 여러 사람들이 고초를 겪는 상황을 견딜 수 없다"는 입장을 밝혔습니다.



전 씨는 2022년 4~8월쯤, 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨로부터 통일교 현안 청탁과 함께 고가 목걸이와 가방을 받아 김 여사 측에 전달한 혐의 등을 받고 있습니다.



김건희 특검팀은 오늘 오전 주가조작 의혹을 받는 삼부토건 관계사 웰바이오텍 등 10곳을 압수수색하며 김 여사 관련 다른 의혹 수사에도 박차를 가하고 있습니다.



한편, 내란 특검은 내일 한덕수 전 국무총리에 대한 3차 소환 조사를 진행합니다.



한 전 총리는 어제 새벽까지 16시간 넘는 밤샘 조사를 받았는데, 특검 측은 추가 조사가 필요하다는 입장입니다.



순직해병 특검은 유재은 전 국방부 법무관리관에 대한 3차 소환 조사에 나섰습니다.



지금까지 서울고등검찰청에서 KBS 뉴스 이형관입니다.



촬영기자:김형준



