사회 ‘3대 특검’ 수사

임기훈 전 국방비서관 “‘VIP 격노’ 내가 전파” 특검에 진술

입력 2025.08.21 (14:36) 수정 2025.08.21 (14:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

순직 해병 사건과 관련한 외압 의혹을 수사하고 있는 이명현 특별검사(특검)팀이 임기훈 전 대통령실 국방비서관으로부터 이른바 ‘VIP 격노’를 국방부에 전파했다는 진술을 확보했습니다.

순직해병 특검팀은 지난달 25일 임기훈 전 국방비서관을 참고인 신분으로 조사하면서 이 같은 진술을 확보한 것으로 전해졌습니다.

임 전 비서관은 당시 조사에서 윤석열 전 대통령이 2023년 7월 31일 대통령실 주재 수석비서관 회의에서 해병대 수사단의 초동 조사 결과를 보고 받고 크게 화를 냈다고 진술한 것으로 알려졌습니다.

그러면서 윤 전 대통령이 대통령실 내선 전화로 이종섭 전 국방부 장관에게 전화를 걸어 질책하는 것을 봤고, 대통령이 화가 난 경위 등을 이 전 장관과 신범철 전 국방부 차관, 박진희 전 군사보좌관, 김계환 전 해병대 사령관까지 네 명에게 순차적으로 전화를 걸어 설명했다는 취지의 진술도 한 것으로 알려졌습니다.

해병 특검팀은 이 같은 진술을 뒷받침하는 통화 기록 등도 확보했습니다.

이에 따라 특검팀은 임 전 비서관의 이 같은 전파로부터 수사 외압이 시작됐을 가능성을 살피고 있습니다.

임 전 비서관은 지난달 25일에 이어 지난 8일과 어제(20일)까지 모두 세 차례 특검팀 조사를 받았습니다.

임 전 비서관은 어제 특검팀 사무실에 조사를 위해 출석하며 ‘대통령이 기록 회수를 지시했느냐’, ‘대통령이 혐의자에서 임성근 사단장을 빼라고 말했느냐’라는 등 질문에 아무런 답을 하지 않았습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 임기훈 전 국방비서관 “‘VIP 격노’ 내가 전파” 특검에 진술
    • 입력 2025-08-21 14:36:23
    • 수정2025-08-21 14:38:13
    사회
순직 해병 사건과 관련한 외압 의혹을 수사하고 있는 이명현 특별검사(특검)팀이 임기훈 전 대통령실 국방비서관으로부터 이른바 ‘VIP 격노’를 국방부에 전파했다는 진술을 확보했습니다.

순직해병 특검팀은 지난달 25일 임기훈 전 국방비서관을 참고인 신분으로 조사하면서 이 같은 진술을 확보한 것으로 전해졌습니다.

임 전 비서관은 당시 조사에서 윤석열 전 대통령이 2023년 7월 31일 대통령실 주재 수석비서관 회의에서 해병대 수사단의 초동 조사 결과를 보고 받고 크게 화를 냈다고 진술한 것으로 알려졌습니다.

그러면서 윤 전 대통령이 대통령실 내선 전화로 이종섭 전 국방부 장관에게 전화를 걸어 질책하는 것을 봤고, 대통령이 화가 난 경위 등을 이 전 장관과 신범철 전 국방부 차관, 박진희 전 군사보좌관, 김계환 전 해병대 사령관까지 네 명에게 순차적으로 전화를 걸어 설명했다는 취지의 진술도 한 것으로 알려졌습니다.

해병 특검팀은 이 같은 진술을 뒷받침하는 통화 기록 등도 확보했습니다.

이에 따라 특검팀은 임 전 비서관의 이 같은 전파로부터 수사 외압이 시작됐을 가능성을 살피고 있습니다.

임 전 비서관은 지난달 25일에 이어 지난 8일과 어제(20일)까지 모두 세 차례 특검팀 조사를 받았습니다.

임 전 비서관은 어제 특검팀 사무실에 조사를 위해 출석하며 ‘대통령이 기록 회수를 지시했느냐’, ‘대통령이 혐의자에서 임성근 사단장을 빼라고 말했느냐’라는 등 질문에 아무런 답을 하지 않았습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김지숙
김지숙 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
김건희 여사, 특검 사무실 도착…구속 후 세 번째 소환조사

김건희 여사, 특검 사무실 도착…구속 후 세 번째 소환조사
김건희 세 번째 소환…한덕수 구속영장 청구 수순? [뉴스in뉴스]

김건희 세 번째 소환…한덕수 구속영장 청구 수순? [뉴스in뉴스]
김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
김건희 구속 후 세 번째 특검 출석…‘건진 통일교 청탁 의혹’ 조사

김건희 구속 후 세 번째 특검 출석…‘건진 통일교 청탁 의혹’ 조사

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사, 특검 사무실 도착…구속 후 세 번째 소환조사

김건희 여사, 특검 사무실 도착…구속 후 세 번째 소환조사
‘허위 재산 신고 의혹’ 김남국, 항소심도 무죄

‘허위 재산 신고 의혹’ 김남국, 항소심도 무죄
이 대통령, 빌 게이츠 만나 “지구 위한 공공 활동에 함께할 방법 찾겠다”

이 대통령, 빌 게이츠 만나 “지구 위한 공공 활동에 함께할 방법 찾겠다”
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.