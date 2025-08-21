울산중기청, 첫 연구개발 지원 창업기업 선정
입력 2025.08.21 (12:06) 수정 2025.08.21 (15:35)
울산중소벤처기업청이 정부의 연구개발을 처음으로 지원받을 지역 창업기업 10곳을 선정했습니다.
선정된 기업은 길게는 1년 6개월 동안 2억 원의 자금을 지원받아 인건비와 재료비, 시험분석료 등 연구개발 활동에 활용할 수 있습니다.
울산중소벤처기업청이 정부의 연구개발을 처음으로 지원받을 지역 창업기업 10곳을 선정했습니다.
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr
