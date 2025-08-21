장애인 관람권 제자리걸음…“고작 14석”

동영상 고정 취소

뜨거운 프로야구 열기에도 장애인들의 관람권은 좀처럼 개선되지 않고 있는데요.



사직야구장의 장애인 휠체어석은 14석뿐인데다 접근성도 좋지 않은데요.



김아르내 기자가 현장을 다녀왔습니다.



2만 2천여 명을 수용할 수 있는 사직야구장.



경기 때마다 구름 관중으로 가득 찹니다.



하지만 장애인들이 야구장을 찾기란 여전히 어렵습니다.



휠체어를 사용하는 장애인들과 경기장에 들어가 봤습니다.



휠체어로 경사로를 타야 경기장 입구로 들어갈 수 있고, 전동스쿠터가 아니면 보호자 없이 진입이 힘듭니다.



진입로도 비좁아 전진과 후진을 수차례 반복해야 합니다.



[김성녀/지체장애인 : "들어오면서 각도를 맞추기 위해서는 결국은 전진 후진을 해야 하거든요. 동반자석하고 장애인석은 항상 붙어 있어야 해요. 그래야 부르면 빨리 나갈 수 있고…."]



좌석 수도 턱없이 부족합니다.



사직야구장에는 1루와 3루 쪽에 장애인석이 설치돼있는데요.



각각 7석씩 모두 14석이 전부입니다.



전체 좌석 수 중 장애인석 비율이 0.06%에 불과합니다.



현행법상 야구장은 전체 좌석의 1% 이상을 장애인석으로 둬야 합니다.



프로야구 경기가 치러지는 9개 경기장 중 이를 적용한 곳은 한화 이글스와 기아 타이거즈 두 팀뿐입니다.



롯데 자이언츠는 취약계층 현장 판매를 통해 장애인 예매를 지원하고, 사직야구장 재건축 이후 장애인석을 늘릴 예정입니다.



[롯데 자이언츠 관계자 : "신축 구장 재건축을 하게 될 경우에는 상용석을 충분히 확보해서 불편함이 없으시게끔 동선도 고려해서…."]



프로야구 천만 관중 시대.



장애인들의 스포츠 접근성을 늘릴 수 있는 적극적인 대안이 필요해 보입니다.



KBS 뉴스 김아르내입니다.



촬영기자:김기태/그래픽:김소연/자료조사:김가은



