930뉴스(부산)

장애인 관람권 제자리걸음…“고작 14석”

입력 2025.08.21 (12:08) 수정 2025.08.21 (15:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[930뉴스 부산 오프닝]

[930뉴스 부산 오프닝]
부산 역량 총결집…“글로벌 해양 허브로”

부산 역량 총결집…“글로벌 해양 허브로”

다음
[앵커]

뜨거운 프로야구 열기에도 장애인들의 관람권은 좀처럼 개선되지 않고 있는데요.

사직야구장의 장애인 휠체어석은 14석뿐인데다 접근성도 좋지 않은데요.

김아르내 기자가 현장을 다녀왔습니다.

[리포트]

2만 2천여 명을 수용할 수 있는 사직야구장.

경기 때마다 구름 관중으로 가득 찹니다.

하지만 장애인들이 야구장을 찾기란 여전히 어렵습니다.

휠체어를 사용하는 장애인들과 경기장에 들어가 봤습니다.

휠체어로 경사로를 타야 경기장 입구로 들어갈 수 있고, 전동스쿠터가 아니면 보호자 없이 진입이 힘듭니다.

진입로도 비좁아 전진과 후진을 수차례 반복해야 합니다.

[김성녀/지체장애인 : "들어오면서 각도를 맞추기 위해서는 결국은 전진 후진을 해야 하거든요. 동반자석하고 장애인석은 항상 붙어 있어야 해요. 그래야 부르면 빨리 나갈 수 있고…."]

좌석 수도 턱없이 부족합니다.

사직야구장에는 1루와 3루 쪽에 장애인석이 설치돼있는데요.

각각 7석씩 모두 14석이 전부입니다.

전체 좌석 수 중 장애인석 비율이 0.06%에 불과합니다.

현행법상 야구장은 전체 좌석의 1% 이상을 장애인석으로 둬야 합니다.

프로야구 경기가 치러지는 9개 경기장 중 이를 적용한 곳은 한화 이글스와 기아 타이거즈 두 팀뿐입니다.

롯데 자이언츠는 취약계층 현장 판매를 통해 장애인 예매를 지원하고, 사직야구장 재건축 이후 장애인석을 늘릴 예정입니다.

[롯데 자이언츠 관계자 : "신축 구장 재건축을 하게 될 경우에는 상용석을 충분히 확보해서 불편함이 없으시게끔 동선도 고려해서…."]

프로야구 천만 관중 시대.

장애인들의 스포츠 접근성을 늘릴 수 있는 적극적인 대안이 필요해 보입니다.

KBS 뉴스 김아르내입니다.

촬영기자:김기태/그래픽:김소연/자료조사:김가은

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 장애인 관람권 제자리걸음…“고작 14석”
    • 입력 2025-08-21 12:08:47
    • 수정2025-08-21 15:28:44
    930뉴스(부산)
[앵커]

뜨거운 프로야구 열기에도 장애인들의 관람권은 좀처럼 개선되지 않고 있는데요.

사직야구장의 장애인 휠체어석은 14석뿐인데다 접근성도 좋지 않은데요.

김아르내 기자가 현장을 다녀왔습니다.

[리포트]

2만 2천여 명을 수용할 수 있는 사직야구장.

경기 때마다 구름 관중으로 가득 찹니다.

하지만 장애인들이 야구장을 찾기란 여전히 어렵습니다.

휠체어를 사용하는 장애인들과 경기장에 들어가 봤습니다.

휠체어로 경사로를 타야 경기장 입구로 들어갈 수 있고, 전동스쿠터가 아니면 보호자 없이 진입이 힘듭니다.

진입로도 비좁아 전진과 후진을 수차례 반복해야 합니다.

[김성녀/지체장애인 : "들어오면서 각도를 맞추기 위해서는 결국은 전진 후진을 해야 하거든요. 동반자석하고 장애인석은 항상 붙어 있어야 해요. 그래야 부르면 빨리 나갈 수 있고…."]

좌석 수도 턱없이 부족합니다.

사직야구장에는 1루와 3루 쪽에 장애인석이 설치돼있는데요.

각각 7석씩 모두 14석이 전부입니다.

전체 좌석 수 중 장애인석 비율이 0.06%에 불과합니다.

현행법상 야구장은 전체 좌석의 1% 이상을 장애인석으로 둬야 합니다.

프로야구 경기가 치러지는 9개 경기장 중 이를 적용한 곳은 한화 이글스와 기아 타이거즈 두 팀뿐입니다.

롯데 자이언츠는 취약계층 현장 판매를 통해 장애인 예매를 지원하고, 사직야구장 재건축 이후 장애인석을 늘릴 예정입니다.

[롯데 자이언츠 관계자 : "신축 구장 재건축을 하게 될 경우에는 상용석을 충분히 확보해서 불편함이 없으시게끔 동선도 고려해서…."]

프로야구 천만 관중 시대.

장애인들의 스포츠 접근성을 늘릴 수 있는 적극적인 대안이 필요해 보입니다.

KBS 뉴스 김아르내입니다.

촬영기자:김기태/그래픽:김소연/자료조사:김가은
김아르내
김아르내 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.