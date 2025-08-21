부산 역량 총결집…“글로벌 해양 허브로”

동영상 고정 취소

해양수산부 이전 등 정부의 해양 관련 정책이 속도를 내는 가운데 부산시도 민관이 모두 참여하는 대규모 협의체를 꾸려 대응해 나가기로 했습니다.



선제적으로 관련 의제를 발굴해 정부에 제안도 하고, 범시민적인 추진 동력을 확보한다는 계획입니다.



보도에 강성원 기자입니다.



[리포트]



부산시가 추진 중인 대규모 민관 협의체의 명칭은 '글로벌 해양 허브 도시 추진위원회' 입니다.



지역 산업계와 시민단체, 금융, 대학 등을 망라한 60여 개 기관이나 단체가 참여합니다.



추진위원회는 해양 신산업을 선도할 의제를 적극 발굴하고, 주요 정책 추진 동력을 확보할 활동을 하게 됩니다.



이를 위해 분야별 분과위원회를 구성, 깊이 있는 정책 논의를 위한 운영위원회와 정책협의회도 별도 운영하기로 했습니다.



특히 주요 국정과제 외에도 부산이 해양 허브 도시로 발전하기 위해 필요한 산업과 대학에서의 연구·개발 분야에서 안을 만들어 정부에 제시할 계획입니다.



[성희엽/부산시 미래혁신부시장 : "대학과 R&D(연구개발) 기관 역량을 중심으로 해서 계속적인 혁신을 이뤄 나갈 수 있기 때문에 다른 무엇보다도 지역의 해양수산 첨단 산업 분야를 육성할 수 있는…."]



추진위는 지난해 12월 출범한 해양 싱크탱크 정책 협력 네트워크와 북극항로 개척 전담 조직 등의 컨트롤타워 역할도 합니다.



부산시는 늦어도 다음 달 초쯤에는 '글로벌 해양 허브 도시 비전 전략'을 구체화해 정부에 건의할 계획입니다.



올해는 해양 수도 선포 25주년, 내년은 부산항 개항 150주년을 맞는 해입니다.



범 부산 차원 협의체 구성이 역사적 상징을 넘어 실질적인 부산 발전으로 이어질 수 있을지 주목됩니다.



KBS 뉴스 강성원입니다.



