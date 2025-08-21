[오후날씨 꿀팁] 무더위 속 소나기…주말 더 더워져

동영상 고정 취소

8월 하순인데 찜통더위가 이어지고 있습니다.



고온다습한 남서풍이 불어오는 데다 뜨거운 볕이 내리쬐면서 기온이 빠르게 오르고 있습니다.



전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 폭염 특보가 한 차례 더 강화됐습니다.



오늘 오전 경기도 용인과 강원 횡성, 전북 군산에도 폭염 경보가 내려졌습니다.



오늘 서울의 낮 기온 32도, 대전과 전주 35도, 삼척과 김천은 36도까지 오르겠습니다.



더위가 가시고 가을을 맞이한다는 절기 '처서'가 코앞이지만 더위의 기세는 더 강해지겠습니다.



토요일에는 서울의 낮 기온 33도까지 오르겠고 다음 주까지 폭염과 열대야는 계속될 전망입니다.



오늘 전국에 구름 많겠고 오후 한때 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



서울 등 수도권과 강원 북부, 충남과 호남, 영남에 5~60mm가 예상됩니다.



제주도는 오후까지 5~40mm의 비가 내리겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:박혜령



