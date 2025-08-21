동영상 고정 취소

김건희 ‘3차 소환’…건진법사, 구속 심사 포기



김건희 특검이 오늘 오후 김 여사를 구속 후 세 번째로 소환해 '통일교 청탁 의혹' 등을 집중 조사할 계획입니다. 이 의혹의 핵심 인물인 '건진법사' 전성배 씨는 오늘 법원의 구속영장 심사에 출석하지 않고, 구속을 받아들이겠다는 취지의 입장을 밝혔습니다.



‘MBC 지배구조 개편’ 방문진법 본회의 통과



MBC 대주주의 이사회 구성 등을 바꾸는 내용을 담은 방송문화진흥회법 개정안이, 국민의힘의 불참 속에 여권 주도로 국회 본회의를 통과했습니다. 이어 EBS법 개정안이 본회의에 상정됐는데 국민의힘은 '무제한 토론'에 나서며 법안 통과를 저지하고 있습니다.



이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아”



이재명 대통령이 모레 한일 정상회담을 앞두고 일본 언론과 인터뷰를 통해 "위안부·강제징용 문제와 관련해 과거 정권이 일본과 맺은 합의를 뒤집는 건 바람직하지 않다"고 말했습니다. 이 대통령은 "일본은 매우 중요한 존재"라며 "새로운 한일 공동선언을 발표하기를 바란다"고 말했습니다.



[단독] ‘이태원 참사’ 출동 경찰 감사…“2차 가해”



경찰청이 이태원 참사 현장에 출동했던 경찰관을 감사 대상에 포함하고, '포상 금지' 등 사실상 인사 불이익을 준 것으로 KBS 취재 결과 확인됐습니다. 경찰 내부에선 트라우마를 겪으면서도 구조 활동에 나섰던 동료들에게 2차 가해를 가한 것이란 반발이 나오고 있습니다.



