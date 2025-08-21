뉴스 12

김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색

입력 2025.08.21 (12:54) 수정 2025.08.21 (12:57)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

편의점 업계 “상비약 판매 늘려달라”…약사단체 “오남용 우려”

편의점 업계 “상비약 판매 늘려달라”…약사단체 “오남용 우려”
쿠팡 물류센터서 50대 노동자 사망…경찰 수사

쿠팡 물류센터서 50대 노동자 사망…경찰 수사

다음
김영환 충청북도지사가 지역 체육계 인사에게 금품을 받았다는 의혹과 관련해 경찰이 충북도청 등을 압수수색하고 있습니다.

충청북도경찰청은 오늘 오전 충북도청과 모 업체 등에 수사관을 보내 차량 출입 기록과 관련 CCTV 영상 등을 확보하고 있습니다.

경찰은 김 지사가 청주 지역의 건설업체 대표인 윤현우 충청북도체육회장에게 수백만 원이 든 돈봉투를 받은 정황을 포착하고 수사에 나선 것으로 알려졌습니다.

압수수색 영장에는 청탁금지법 위반 혐의가 적시된 것으로 전해졌습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색
    • 입력 2025-08-21 12:54:33
    • 수정2025-08-21 12:57:41
    뉴스 12
김영환 충청북도지사가 지역 체육계 인사에게 금품을 받았다는 의혹과 관련해 경찰이 충북도청 등을 압수수색하고 있습니다.

충청북도경찰청은 오늘 오전 충북도청과 모 업체 등에 수사관을 보내 차량 출입 기록과 관련 CCTV 영상 등을 확보하고 있습니다.

경찰은 김 지사가 청주 지역의 건설업체 대표인 윤현우 충청북도체육회장에게 수백만 원이 든 돈봉투를 받은 정황을 포착하고 수사에 나선 것으로 알려졌습니다.

압수수색 영장에는 청탁금지법 위반 혐의가 적시된 것으로 전해졌습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 김건희 여사, 특검 사무실 도착···구속 후 세 번째 소환조사

[속보] 김건희 여사, 특검 사무실 도착···구속 후 세 번째 소환조사
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
[단독] ‘이태원 참사 합동 조사 <br>TF’ 발족…조사 대상 두고 ‘잡음’

[단독] ‘이태원 참사 합동 조사 TF’ 발족…조사 대상 두고 ‘잡음’
대통령실 “‘김대중-오부치 선언’ 넘는 합의, 기대할 부분 있을 듯”

대통령실 “‘김대중-오부치 선언’ 넘는 합의, 기대할 부분 있을 듯”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.