쿠팡 물류센터서 50대 노동자 사망…경찰 수사

동영상 고정 취소

쿠팡 물류센터에서 야간 작업을 하던 50대 남성 노동자가 숨져 경찰이 수사에 나섰습니다.



어제 저녁 9시 10분쯤, 경기 용인시 쿠팡 물류센터 냉동창고에서 물품 분류 작업을 하던 A 씨가 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.



쿠팡 측은 A 씨가 일용직으로 지난달 초 근무를 시작했고 하루 최대 8시간 주간, 야간 근무를 간헐적으로 진행해 총 18일 정도 일했다고 밝혔습니다.



경찰은 정확한 사망 원인을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하는 방안을 검토하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!