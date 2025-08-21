[월드 이슈] 우크라이나 전쟁 최대 분수령…러·우크라 정상 담판은 언제?

동영상 고정 취소

[앵커]



3년 6개월을 끌어온 러시아-우크라이나 전쟁이 최대 분수령을 맞고 있습니다.



전쟁 종식을 논의하기 위한 러시아와 우크라이나 간 정상회담이 과연 열릴 것인지, 열린다면 그게 언제일지에 관심이 집중되고 있습니다.



국제시사매거진 PADO의 김동규 편집장과 함께 월드이슈에서 자세히 알아봅니다.



지난 주말이죠.



6년 만에 트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 마주했고요.



그 뒤로도 상황이 아주 급박하게 전개됐죠?



[답변]



네 그렇습니다.



우크라이나 전쟁 이후 처음으로 미-러 정상회담이 지난주 미국 알래스카에서 열렸습니다.



미국은 레드카펫까지 준비해 외교적으로 고립됐던 푸틴 대통령을 환대했습니다.



그러면서도 공중엔 이란 핵시설 공습에 동원했던 B-2 스텔스 폭격기까지 띄워 힘을 과시하기도 했습니다.



이틀 뒤 백악관에선 트럼프 대통령이 젤렌스키 우크라이나 대통령, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 핀란드, 유럽연합 정상과도 회담했습니다.



지금까지 회의를 통해 나온 얘기는 우선 푸틴의 입에서 나온 '영토 맞교환', 그리고 유럽과의 회담에서 나온 '우크라이나의 안전보장책'이 전부입니다.



정전 회담은 영토 맞교환과 우크라이나에 대한 안전보장을 중심으로 진행될 것입니다.



[앵커]



백악관 회담에선 우크라이나 안전보장에 대해 어떤 대화가 오갔나요?



[답변]



트럼프는 두 가지 사안에 대해선 분명한 입장을 밝혔습니다.



첫째 '우크라이나의 나토(NATO) 가입은 안 된다', 둘째 '미 지상군은 못 보낸다', 일단 이렇게 못 박으면서 우크라이나의 안보 우려를 달랬습니다.



미국은 '공중'으로 지원하겠다, 그리고 유럽이 지상군을 보내면 뒤에서 도와주겠다고도 했는데, 아마도 수송이나 병참 지원을 해주겠다는 의미로 풀이됩니다.



유럽에서 영국도 지상군 파견에는 난색을 표하고 있어서 지상군 파견에는 프랑스나 독일이 주축이 돼야 할 것 같습니다.



물론, 러시아 측은 유럽이 지상군을 우크라이나에 배치하는 것에 반대하고 있습니다만, 최전방 배치만 아니라면 러시아도 마지못한 척 받아들일 가능성이 있습니다.



어차피 지금은 정전 협상 초기이기 때문에 양쪽 모두 상대방에게 최대한의 요구를 할 것으로 보입니다.



[앵커]



정전에 대한 우크라이나, 러시아 두 나라 분위기는 어떤가요?



[답변]



러시아도 그렇지만 우크라이나에서는 전쟁 피로감이 대단히 높습니다.



전쟁은 시작된 지 3년 반 가까이 됐지만 여전히 교착 상태죠.



우크라이나에서는 징집 기피자들이 대거 발생하고 있습니다.



러시아의 여론조사를 보면 현재 러시아 국민 70%는 러시아가 이번 전쟁을 이긴 것으로 인식하고 있다고 하고, 60%는 이제 전쟁을 멈추면 좋겠다고 생각한다고 합니다.



즉, 전쟁에서 이겼으니 이쯤에서 멈추자는 것이 러시아 국민 다수의 생각입니다.



하지만, 전쟁을 실제로 멈추는 사람은 양국의 지도자입니다.



젤렌스키 대통령이나 푸틴 대통령 모두 자신의 정치적 입지가 훼손되는 방향으로 전쟁을 멈출 수 없을 것입니다.



특히 동남쪽 영토의 상당 부분을 잃은 젤렌스키 대통령으로서는 국민이 납득할 외교적 성과를 내야 할 것입니다.



우크라이나에 가장 중요한, 확실한 안전보장을 만들어내야 할 것입니다.



[앵커]



이번 백악관 회의에서 트럼프의 외교 특사 위트코프가 '나토 헌장 제5조와 비슷한' 보장을 제공할 수 있다고 말했는데, 이건 무슨 뜻일까요?



[답변]



나토 헌장 제5조는 나토 회원국끼리 군사적으로 서로 돕는 이른바 '집단 방위'의 핵심 조항입니다.



'회원국 중 한 곳이 공격을 받을 경우, 전체에 대한 공격으로 간주해 대응을 취한다'는 내용인데요.



러시아가 또 침공하면 미국이 도와주겠다고 했는데, 나토 회원국이 아닌 우크라이나를 도와줘야 할 국제법적 의무까지 지지는 않겠지만, 사실상 그에 준하는 도움은 주겠다는 뜻으로 해석할 수 있습니다.



미국의 이 약속은 언제든 깨질 수 있기 때문에 미국을 우크라이나 방어에 묶어두는 장치가 필요합니다.



젤렌스키는 이 장치를 확보하는 것에 집중할 것입니다.



[앵커]



푸틴 러시아 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령, 언제쯤 담판을 위해 만나게 될까요?



[답변]



러시아 측은 러시아-우크라이나 정상의 만남에 대해 이야기를 피하고 있습니다만, 젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령과 정상회담을 마친 뒤 "1주일 또는 10일 내에 만날 수 있을 것"이라고 말했습니다.



푸틴 대통령은 정부의 최고위급 인사들을 크렘린궁의 '에카테리나 홀'이라는 주요 행사 장소에 모이게 해 알래스카 정상회담 결과를 설명하였습니다.



이 '예카테리나 홀' 모임이 의미가 있을 수 있습니다.



러시아가 우크라이나를 전면 침공하기 직전에 이 장소에 최고위 인사들을 소집했었는데, 이번에 또다시 소집한 겁니다.



푸틴이 정전에 대해 진지하게 임하고 있다는 상징일 수도 있습니다.



