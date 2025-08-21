월드24

[맵 브리핑] 팔레스타인 국가 인정 예고…뿔난 이스라엘, 프랑스 영사관 폐쇄 거론

입력 2025.08.21 (15:25) 수정 2025.08.21 (15:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[월드 이슈] 우크라이나 전쟁 최대 분수령…러·우크라 정상 담판은 언제?

[월드 이슈] 우크라이나 전쟁 최대 분수령…러·우크라 정상 담판은 언제?
[맵 브리핑] 청소년 문해력 ‘위기’…책 부가세 폐지 나선 덴마크

[맵 브리핑] 청소년 문해력 ‘위기’…책 부가세 폐지 나선 덴마크

다음
세계 곳곳의 소식을 한눈에 전해드리는 '맵 브리핑' 입니다.

오늘 첫 소식은 이스라엘 예루살렘으로 갑니다.

프랑스가 팔레스타인을 국가로 인정하겠다, 이런 방침을 밝힌 바 있죠.

이에 대해 이스라엘이 자국 내 프랑스 외교공관 폐쇄까지 거론한 것으로 전해졌습니다.

프랑스 일간 르 피가로는 현지 시각 20일, 이스라엘 친정부 일간지를 인용해 이스라엘 외무장관이 네타냐후 이스라엘 총리에게 예루살렘 주재 프랑스 총영사관 폐쇄를 권고했다고 전했습니다.

예루살렘 주재 프랑스 총영사관은 팔레스타인 요르단강 서안과 가자지구, 예루살렘시를 관할지역으로 두고 있고, 텔아비브에 있는 프랑스 대사관과는 별도로 운영돼 왔습니다.

예루살렘 내 프랑스 외교단은 약 500년 전인 1535년부터 주재해왔는데요.

르 피가로는 한 외교 소식통의 말을 빌려, 프랑스 총영사관이 예루살렘에서 팔레스타인 자치 정부와 관계를 담당하고, 동시에 이스라엘과 관계는 최소한으로 제한해 온 점을 이스라엘 지도자들이 불쾌하게 여겨 왔다고 전했습니다.

그러나 이 총영사관의 오랜 역사, 국제법적 특수 지위를 비롯해 총영사관 땅과 건물이 프랑스 소유인만큼 이스라엘 당국이 총영사관을 폐쇄하는 건 현실적으로 쉽지 않다고 지적했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [맵 브리핑] 팔레스타인 국가 인정 예고…뿔난 이스라엘, 프랑스 영사관 폐쇄 거론
    • 입력 2025-08-21 15:25:42
    • 수정2025-08-21 15:35:30
    월드24
세계 곳곳의 소식을 한눈에 전해드리는 '맵 브리핑' 입니다.

오늘 첫 소식은 이스라엘 예루살렘으로 갑니다.

프랑스가 팔레스타인을 국가로 인정하겠다, 이런 방침을 밝힌 바 있죠.

이에 대해 이스라엘이 자국 내 프랑스 외교공관 폐쇄까지 거론한 것으로 전해졌습니다.

프랑스 일간 르 피가로는 현지 시각 20일, 이스라엘 친정부 일간지를 인용해 이스라엘 외무장관이 네타냐후 이스라엘 총리에게 예루살렘 주재 프랑스 총영사관 폐쇄를 권고했다고 전했습니다.

예루살렘 주재 프랑스 총영사관은 팔레스타인 요르단강 서안과 가자지구, 예루살렘시를 관할지역으로 두고 있고, 텔아비브에 있는 프랑스 대사관과는 별도로 운영돼 왔습니다.

예루살렘 내 프랑스 외교단은 약 500년 전인 1535년부터 주재해왔는데요.

르 피가로는 한 외교 소식통의 말을 빌려, 프랑스 총영사관이 예루살렘에서 팔레스타인 자치 정부와 관계를 담당하고, 동시에 이스라엘과 관계는 최소한으로 제한해 온 점을 이스라엘 지도자들이 불쾌하게 여겨 왔다고 전했습니다.

그러나 이 총영사관의 오랜 역사, 국제법적 특수 지위를 비롯해 총영사관 땅과 건물이 프랑스 소유인만큼 이스라엘 당국이 총영사관을 폐쇄하는 건 현실적으로 쉽지 않다고 지적했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”
김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.