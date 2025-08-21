[맵 브리핑] 중국, 전승절 열병식에서 “육해공 차세대 무기 공개”

동영상 고정 취소

다음은 중국 베이징으로 갑니다.



중국군이 다음달 3일 열릴 승전 80주년 열병식에서 육해공을 망라한 차세대 무기 장비를 집중 공개하겠다고 예고했습니다.



열병영도소조판공실 우쩌커 부주임은 어제, 열병식 준비 상황에 대한 기자회견을 가졌습니다.



그는 이번 열병식의 모든 무기 장비는 "국산 현역 주력 장비"라면서 "2019년 건국 70주년 열병식 이후 차세대 무기 장비를 집중적으로 공개하겠다"고 밝혔습니다.



[우쩌커/중국 열병영도소조판공실 부주임 : "열병식에서 공개되는 무기 장비는 정보화와 스마트화 측면에서 매우 발전된 수준이라고 할 수 있습니다. 중국군이 기술 발전과 전쟁 형태의 변화에 적응하고 미래 전쟁에서 승리할 수 있는 능력을 갖췄음을 보여줄 것입니다."]



중국군은 앞서 치른 열병식 예행연습에서 최신식 초대형 무인 잠수정을 선보인 바 있는데요.



이는 러시아가 개발 중인 수중 드론 '포세이돈'과 유사하다는 평가를 받고 있습니다.



홍콩 사우스차이나 모닝포스트는 예행연습에 새로운 스텔스형 공격 드론 '페이훙-97'로 추정되는 무인 비행체도 등장했다고 전했는데요.



사우스차이나모닝포스트는 실제 등장할 경우, 중국은 로열 윙맨 실전 투입 준비를 마친 세계 최초의 국가가 된다고 전했습니다.



