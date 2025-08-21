월드24

[맵 브리핑] 청소년 문해력 ‘위기’…책 부가세 폐지 나선 덴마크

입력 2025.08.21 (15:27) 수정 2025.08.21 (15:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[맵 브리핑] 팔레스타인 국가 인정 예고…뿔난 이스라엘, 프랑스 영사관 폐쇄 거론

[맵 브리핑] 팔레스타인 국가 인정 예고…뿔난 이스라엘, 프랑스 영사관 폐쇄 거론
[맵 브리핑] 중국, 전승절 열병식에서 “육해공 차세대 무기 공개”

[맵 브리핑] 중국, 전승절 열병식에서 “육해공 차세대 무기 공개”

다음
다음은 덴마크로 갑니다.

덴마크가 자국민의 독서율을 끌어올리기 위해 '책 부가세' 폐지에 나섭니다.

덴마크 문화장관은 현지 시각 20일 언론 인터뷰에서, "정부 예산안 발표 때 도서 판매에 붙는 세금을 없애는 방안을 제안할 것"이라고 밝혔습니다.

덴마크에서는 현재 도서 판매 가격의 25%를 부가가치세 성격으로 과세하고 있는데요.

이는 유럽은 물론 전 세계에서도 가장 높은 수준으로 여겨지고 있습니다.

이번 조처로 연간 3억 3천만 크로네, 우리 돈 약 720억 원의 세수 감소가 예상되는데요.

덴마크 정부는 책 값이 그만큼 저렴해지므로 국민들의 종이책 구매가 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.

문화장관은 "최근 몇 년간 확산한 '독서 위기'를 바로잡으려면 할 수 있는 것은 무엇이든 다 해야 한다"고 강조했는데요.

경제협력개발기구, OECD가 발표한 최신 교육수준 보고서에 따르면 덴마크 15살 청소년의 24%가량이 간단한 글조차 이해하지 못하는 것으로 나타났습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [맵 브리핑] 청소년 문해력 ‘위기’…책 부가세 폐지 나선 덴마크
    • 입력 2025-08-21 15:27:00
    • 수정2025-08-21 15:36:51
    월드24
다음은 덴마크로 갑니다.

덴마크가 자국민의 독서율을 끌어올리기 위해 '책 부가세' 폐지에 나섭니다.

덴마크 문화장관은 현지 시각 20일 언론 인터뷰에서, "정부 예산안 발표 때 도서 판매에 붙는 세금을 없애는 방안을 제안할 것"이라고 밝혔습니다.

덴마크에서는 현재 도서 판매 가격의 25%를 부가가치세 성격으로 과세하고 있는데요.

이는 유럽은 물론 전 세계에서도 가장 높은 수준으로 여겨지고 있습니다.

이번 조처로 연간 3억 3천만 크로네, 우리 돈 약 720억 원의 세수 감소가 예상되는데요.

덴마크 정부는 책 값이 그만큼 저렴해지므로 국민들의 종이책 구매가 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.

문화장관은 "최근 몇 년간 확산한 '독서 위기'를 바로잡으려면 할 수 있는 것은 무엇이든 다 해야 한다"고 강조했는데요.

경제협력개발기구, OECD가 발표한 최신 교육수준 보고서에 따르면 덴마크 15살 청소년의 24%가량이 간단한 글조차 이해하지 못하는 것으로 나타났습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”
김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.