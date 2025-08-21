월드24

[월드 플러스] 극장에 울려 퍼질 ‘케데헌’ 떼창…미국서 벌써 1,000회 매진

입력 2025.08.21 (15:35) 수정 2025.08.21 (15:45)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[오늘 한 컷] 런던 동물원의 특별한 하루…건강 검진 하는 날!

[오늘 한 컷] 런던 동물원의 특별한 하루…건강 검진 하는 날!
[월드 플러스] “갑자기 대낮처럼 번쩍”…일본 밤하늘 밝힌 초록 섬광의 정체

[월드 플러스] “갑자기 대낮처럼 번쩍”…일본 밤하늘 밝힌 초록 섬광의 정체

다음
지구촌의 다양한 소식을 전해드리는 월드 플러스입니다.

넷플릭스 애니메이션 영화, '케이팝 데몬 헌터스'가 전 세계적인 열풍을 일으키고 있죠.

이런 가운데 북미 지역 등에서 특별 이벤트로 마련된 극장 상영 행사가 폭발적인 관심을 끌고 있습니다.

넷플릭스는 지난 15일, '케이팝 데몬 헌터스 따라 부르기 이벤트'가 열린다는 소식을 전했는데요.

영화 속 내용을 인용해 "직접 노래를 부르며 혼문을 봉인할 기회를 갖게 된다"고 홍보하기도 했습니다.

해당 이벤트는 이번 주말에만 미국과 캐나다, 호주 등에서 진행될 예정인데요.

미국 영화전문매체는 북미 지역에서 해당 이벤트에 1,700개 극장이 참여하기로 했으며 상영관 수가 점차 늘어나고 있다고 보도했습니다.

또 현지 시각 19일 밤 기준, 벌써 천 회 상영분의 티켓이 매진된 상태라고 전했습니다.

그동안 미국의 극장 체인 업체들은 스트리밍 업체들과 독점 작품의 상영 기간 등을 둘러싸고 갈등을 빚어왔으며 특히 넷플릭스 작품은 대부분 보이콧 해왔는데요.

하지만 이번에는 케이팝 데몬 헌터스의 뜨거운 인기에 경쟁적으로 상영에 나섰다고 해당 매체는 짚었습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [월드 플러스] 극장에 울려 퍼질 ‘케데헌’ 떼창…미국서 벌써 1,000회 매진
    • 입력 2025-08-21 15:35:43
    • 수정2025-08-21 15:45:37
    월드24
지구촌의 다양한 소식을 전해드리는 월드 플러스입니다.

넷플릭스 애니메이션 영화, '케이팝 데몬 헌터스'가 전 세계적인 열풍을 일으키고 있죠.

이런 가운데 북미 지역 등에서 특별 이벤트로 마련된 극장 상영 행사가 폭발적인 관심을 끌고 있습니다.

넷플릭스는 지난 15일, '케이팝 데몬 헌터스 따라 부르기 이벤트'가 열린다는 소식을 전했는데요.

영화 속 내용을 인용해 "직접 노래를 부르며 혼문을 봉인할 기회를 갖게 된다"고 홍보하기도 했습니다.

해당 이벤트는 이번 주말에만 미국과 캐나다, 호주 등에서 진행될 예정인데요.

미국 영화전문매체는 북미 지역에서 해당 이벤트에 1,700개 극장이 참여하기로 했으며 상영관 수가 점차 늘어나고 있다고 보도했습니다.

또 현지 시각 19일 밤 기준, 벌써 천 회 상영분의 티켓이 매진된 상태라고 전했습니다.

그동안 미국의 극장 체인 업체들은 스트리밍 업체들과 독점 작품의 상영 기간 등을 둘러싸고 갈등을 빚어왔으며 특히 넷플릭스 작품은 대부분 보이콧 해왔는데요.

하지만 이번에는 케이팝 데몬 헌터스의 뜨거운 인기에 경쟁적으로 상영에 나섰다고 해당 매체는 짚었습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 <br>추적 중”

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”
김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.