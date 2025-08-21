[월드 플러스] 극장에 울려 퍼질 ‘케데헌’ 떼창…미국서 벌써 1,000회 매진

동영상 고정 취소

지구촌의 다양한 소식을 전해드리는 월드 플러스입니다.



넷플릭스 애니메이션 영화, '케이팝 데몬 헌터스'가 전 세계적인 열풍을 일으키고 있죠.



이런 가운데 북미 지역 등에서 특별 이벤트로 마련된 극장 상영 행사가 폭발적인 관심을 끌고 있습니다.



넷플릭스는 지난 15일, '케이팝 데몬 헌터스 따라 부르기 이벤트'가 열린다는 소식을 전했는데요.



영화 속 내용을 인용해 "직접 노래를 부르며 혼문을 봉인할 기회를 갖게 된다"고 홍보하기도 했습니다.



해당 이벤트는 이번 주말에만 미국과 캐나다, 호주 등에서 진행될 예정인데요.



미국 영화전문매체는 북미 지역에서 해당 이벤트에 1,700개 극장이 참여하기로 했으며 상영관 수가 점차 늘어나고 있다고 보도했습니다.



또 현지 시각 19일 밤 기준, 벌써 천 회 상영분의 티켓이 매진된 상태라고 전했습니다.



그동안 미국의 극장 체인 업체들은 스트리밍 업체들과 독점 작품의 상영 기간 등을 둘러싸고 갈등을 빚어왔으며 특히 넷플릭스 작품은 대부분 보이콧 해왔는데요.



하지만 이번에는 케이팝 데몬 헌터스의 뜨거운 인기에 경쟁적으로 상영에 나섰다고 해당 매체는 짚었습니다.



