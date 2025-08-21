월드24

[월드 플러스] “갑자기 대낮처럼 번쩍”…일본 밤하늘 밝힌 초록 섬광의 정체

입력 2025.08.21 (15:36) 수정 2025.08.21 (15:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[월드 플러스] 극장에 울려 퍼질 ‘케데헌’ 떼창…미국서 벌써 1,000회 매진

[월드 플러스] 극장에 울려 퍼질 ‘케데헌’ 떼창…미국서 벌써 1,000회 매진
[월드 플러스] 연착된 비행기가 재즈 공연장으로…지친 승객들에게 전한 위로

[월드 플러스] 연착된 비행기가 재즈 공연장으로…지친 승객들에게 전한 위로

다음
짙은 어둠이 내린 일본 규슈 가고시마 시내, 갑자기 푸른 섬광이 번쩍이더니 한순간 사방이 대낮처럼 환하게 밝아집니다.

지난 19일 밤 11시쯤 일본 규슈와 시코쿠 지역을 중심으로 선명한 청록색 불덩이가 하늘에서 떨어졌다는 목격담이 잇따랐는데요.

당국은 이 현상에 대해 파이어볼 일명 '화구'로 보인다고 설명했습니다.

화구는 금성보다 더 밝은 유성을 말하는데요.

우주 공간의 먼지 입자나 소행성 조각이 지구 대기권에 진입할 때 공기와의 마찰로 불타면서 엄청난 빛을 낸다고 합니다.

전문가들은 이 정도 규모와 밝기를 가진 화구는 수년에 한 번 정도 볼 수 있다고 전했는데요.

다만 최종 낙하지점은 바다로 추정되며 '우주의 로또'라고 불리는 운석 파편 발견 소식은 아직 없는 것으로 알려졌습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [월드 플러스] “갑자기 대낮처럼 번쩍”…일본 밤하늘 밝힌 초록 섬광의 정체
    • 입력 2025-08-21 15:36:12
    • 수정2025-08-21 15:46:13
    월드24
짙은 어둠이 내린 일본 규슈 가고시마 시내, 갑자기 푸른 섬광이 번쩍이더니 한순간 사방이 대낮처럼 환하게 밝아집니다.

지난 19일 밤 11시쯤 일본 규슈와 시코쿠 지역을 중심으로 선명한 청록색 불덩이가 하늘에서 떨어졌다는 목격담이 잇따랐는데요.

당국은 이 현상에 대해 파이어볼 일명 '화구'로 보인다고 설명했습니다.

화구는 금성보다 더 밝은 유성을 말하는데요.

우주 공간의 먼지 입자나 소행성 조각이 지구 대기권에 진입할 때 공기와의 마찰로 불타면서 엄청난 빛을 낸다고 합니다.

전문가들은 이 정도 규모와 밝기를 가진 화구는 수년에 한 번 정도 볼 수 있다고 전했는데요.

다만 최종 낙하지점은 바다로 추정되며 '우주의 로또'라고 불리는 운석 파편 발견 소식은 아직 없는 것으로 알려졌습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 <br>추적 중”

[속보] 경찰 “용인서 30대 여성 살해 용의자 강원서 추적 중”
김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.