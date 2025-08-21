대검, ‘관봉권 띠지 분실’ 수사관 입건

동영상 고정 취소

'관봉권 띠지 분실' 사건에 대한 감찰이 시작된 지 사흘 만에 대검찰청 조사팀이 띠지를 잃어버린 서울남부지검 수사관을 입건하고 정식 수사로 전환했습니다.



지난해 12월 서울남부지검이 전성배 씨 자택에서 압수한 현금 중 일부는 개인에게 지급되지 않는 한국은행 관봉권이었는데, KBS 취재 결과 남부지검 수사팀이 핵심 증거가 될 수 있는 관봉권의 띠지 등을 분실한 걸로 드러났습니다.



