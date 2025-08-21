[박대기의 핫클립] “위약금 면제, 연말까지 하라” SKT 꼼수에 철퇴

동영상 고정 취소

'박대기의 핫클립'입니다.



파리바게뜨 매장인데 진열대에 빵이 거의 없네요.



SKT가 대규모 해킹 사고를 사과하겠다면서, 고객들에게 할인 쿠폰을 돌렸기 때문입니다.



하지만 쿠폰으로 떠난 마음을 잡기란 쉽지 않았습니다.



허술한 보안에 실망해 통신사를 바꾸려는 사람이 많았는데요.



위약금 면제 기간은 너무나도 짧았습니다.



사고가 알려진 4월 19일부터 7월 14일까지 해지해야 면제라는데, 이걸 불과 열흘 전인 7월 4일에 발표한 겁니다.



[유영상/SK텔레콤 대표/지난달 4일 : "10일 정도 (위약금 면제를) 연장해서 운영을 하면 원하시는 고객은 충분히 떠날 수 있는 시간이 아닐까 그렇게 판단해서…"]



스마트폰을 며칠 안에 곧바로 바꾸는 게 쉬운 일은 아니죠.



당시 저희 '경제콘서트'에선 단통법 폐지를 앞두고 고객 이탈을 막으려고 고작 열흘의 말미를 준 게 아니냐, 비판했는데요.



면제 기간 동안 SKT를 떠난 소비자는 105만 명, 이 기간 외에 이탈해 위약금을 물게 된 소비자들은 방송통신위원회에 분쟁조정 신청을 했습니다.



방통위 분쟁조정위원회는 '올해 안'에 해지 신청을 하면, 위약금을 전액 면제하라고 직권조정결정을 내렸습니다.



시한이 워낙 짧았고, 문자 1번 보낸 걸로는 충분한 안내가 안 됐다는 이유에섭니다.



그리고 요즘에는 휴대폰을 TV나 인터넷과 결합해서 많이 쓰죠?



SKT는 결합 상품에 대해서는 위약금 면제를 안 해줬는데요.



방통위는 이것도 부당하다고 봤습니다.



SKT 과실 때문에 해지한 거니까 결합 상품도 위약금의 50%는 책임이 없다고 결정한 겁니다.



[최화자/충남 홍성군/4월 : "월요일부터 왔죠. 오늘 3일째니까. 시골에서 사니까 아침에 일찍 왔죠. TV 뉴스 보고."]



급하게 유심을 교체하느라 어르신들도 꼬박 줄을 설 정도로, 2천 만 가입자들이 몸고생 마음고생을 했는데요.



연말까지 위약금을 물리지 말라는 방통위 결정에 대해, SKT는 "검토할 예정이고 아직 결정된 것이 없다"고 짤막하게 밝혔습니다.



만약 SKT가 결정을 받아들이지 않으면 소비자가 소송으로 가야 합니다.



게다가 이 결정은 분쟁조정 신청에 참여한 소비자에게만 효력이 있습니다.



SKT가 전체 고객에 대해 위약금 면제를 발표해야 최소한의 피해 보상이 될텐데, SKT가 또 한번 고객에게 실망을 안길지 우려됩니다.



'박대기의 핫클립'이었습니다.



영상편집:한찬의/자료조사:김지윤



