[이슈클릭] 소매치기 일당, 애플 ‘이 기능’에 딱 걸렸다

입력 2025.08.21 (18:26) 수정 2025.08.21 (18:44)

이슈 클릭입니다.

해외여행 시 소매치기당하지 않을까 걱정하는 경우 많으시죠.

그런데 최근 이탈리아를 여행하던 한 관광객이 특별한 방법으로 소매치기범을 잡아 화젭니다.

지난 14일, 이탈리아 베네치아에서 촬영된 영상입니다.

한 중년 여성이 10대 소녀의 머리채를 꽉 잡고 있죠.

이 소녀, 여성의 물건을 훔친 소매치기 일당 중 한 명이었습니다.

앞서 십대 소녀 3명은, 폭은 좁은 다리에서 마주친 피해 여성의 배낭 속에서 지갑과 텀블러, 애플 에어팟 등을 훔쳤던 건데요.

한참 뒤에야 도난 사실을 알아차린 여성이 소매치기범들을 잡을 수 있었던 이유, 바로 에어팟의 이 기능 덕분이었습니다.

["'나의 찾기'는 분실한 기기와 물건을 찾고, 위치를 공유하는 등의 기능을 제공합니다."]

등록한 친구와 가족끼리 위치를 공유하거나, 분실한 기기를 찾는 기능인데요.

피해 여성은 '나의 찾기' 기능으로 도난당한 에어팟의 실시간 위치를 추적할 수 있었던 겁니다.

결국 덜미가 잡힌 10대 소매치기 소녀들은 경찰에 체포됐다고 합니다.

구성:정예린/자료조사:백선영/영상편집:사명환

