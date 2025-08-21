경제콘서트

[이슈클릭] 밤하늘이 낮처럼 환해졌다…일본 상공에 떨어진 ‘이것’ 정체는?

입력 2025.08.21 (18:27) 수정 2025.08.21 (18:45)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[이슈클릭] 소매치기 일당, 애플 ‘이 기능’에 딱 걸렸다

[이슈클릭] 소매치기 일당, 애플 ‘이 기능’에 딱 걸렸다
[이슈클릭] 사람치고 도주…경찰 “뺑소니 아냐”

[이슈클릭] 사람치고 도주…경찰 “뺑소니 아냐”

다음
하늘에서 거대하고 푸른 불덩이가 번쩍이더니 땅을 향해 내리꽂힙니다.

지난 19일 밤 11시쯤 일본 가고시마 상공에서 포착된 모습입니다.

불과 4초로 매우 짧은 순간이었지만, 어두운 밤인 걸 잊을 만큼 환하고 강렬한 섬광이었는데요.

이 현상은 긴키·시코쿠·규슈 지방 등 서일본 여러 지역에서 목격되며 궁금증을 낳았습니다.

이에 대해 일본 기상청 가고시마 기상대 측은 '화구'라고 추정했는데요.

화구란 매우 밝은 유성을 뜻하는데, 야간에 가장 밝은 천체 중 하나인 금성 이상의 밝기 등급을 갖고 있습니다.

실제론 자동차 전조등이나 번개 섬광처럼 보이는데요.

일본의 한 천문대는 "이렇게 밝은 화구가 떨어진 건 드문 일"이라며 "화성과 목성 사이 소행성대에서 떨어져 나온 것으로 추정된다"고 설명했습니다.

현재 운석은 가고시마현 남쪽 인근 해상에 떨어진 것으로 보이는 가운데, 다행히 관련 피해는 없는 것으로 전해졌습니다.

구성:정예린/자료조사:백선영/영상편집:사명환

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [이슈클릭] 밤하늘이 낮처럼 환해졌다…일본 상공에 떨어진 ‘이것’ 정체는?
    • 입력 2025-08-21 18:27:12
    • 수정2025-08-21 18:45:06
    경제콘서트
하늘에서 거대하고 푸른 불덩이가 번쩍이더니 땅을 향해 내리꽂힙니다.

지난 19일 밤 11시쯤 일본 가고시마 상공에서 포착된 모습입니다.

불과 4초로 매우 짧은 순간이었지만, 어두운 밤인 걸 잊을 만큼 환하고 강렬한 섬광이었는데요.

이 현상은 긴키·시코쿠·규슈 지방 등 서일본 여러 지역에서 목격되며 궁금증을 낳았습니다.

이에 대해 일본 기상청 가고시마 기상대 측은 '화구'라고 추정했는데요.

화구란 매우 밝은 유성을 뜻하는데, 야간에 가장 밝은 천체 중 하나인 금성 이상의 밝기 등급을 갖고 있습니다.

실제론 자동차 전조등이나 번개 섬광처럼 보이는데요.

일본의 한 천문대는 "이렇게 밝은 화구가 떨어진 건 드문 일"이라며 "화성과 목성 사이 소행성대에서 떨어져 나온 것으로 추정된다"고 설명했습니다.

현재 운석은 가고시마현 남쪽 인근 해상에 떨어진 것으로 보이는 가운데, 다행히 관련 피해는 없는 것으로 전해졌습니다.

구성:정예린/자료조사:백선영/영상편집:사명환
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”
조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”

조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”
용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.