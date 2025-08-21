경제콘서트

[이슈클릭] 사람치고 도주…경찰 “뺑소니 아냐”

입력 2025.08.21 (18:28) 수정 2025.08.21 (18:36)

한 남성이 모퉁이를 도는 순간, 차 한 대가 남성 쪽으로 확 다가옵니다.

화들짝 놀란 남성, 두 손으로 차를 막지만 뒤로 쭉 밀려나는데요.

해당 차는 잠시 멈추는 듯하더니, 남성의 제지에도 불구하고 아무 조치 없이 현장을 떠납니다.

피해 남성은 손목 발목 염좌 등으로 전치 2주 진단을 받은 상태.

운전자를 뺑소니 등으로 고소했지만, 경찰의 판단은 의외였습니다.

"응급조치를 요구할 구조 상황이 발생한 사실이 없고, 구호 조치 의무가 있었다고 보긴 어려워 특가법상 도주치상 혐의 없다"며 불송치 처분을 내린 겁니다.

[한문철/변호사 : "이의신청하세요. 경찰 서장한테. 그럼, 기록이 검사한테 넘어갑니다. 검사한테 넘어가면 기록을 다시 봅니다."]

제보를 받은 교통사고 전문 한문철 변호사는 병원 진단서 등을 첨부해 이의 신청할 것을 조언했는데요.

해당 영상이 공개되자 누리꾼들의 공분도 이어지고 있습니다.

구성:정예린/자료조사:백선영/영상편집:이형주

구성:정예린/자료조사:백선영/영상편집:이형주
KBS / 대표전화 02-781-1000
등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

