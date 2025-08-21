뉴스 7

입력 2025.08.21 (18:59)

이 대통령 “위안부 합의 번복, 안 바람직…일본 매우 중요 존재”

이 대통령 “위안부 합의 번복, 안 바람직…일본 매우 중요 존재”

“위안부 합의 뒤집지 않아야”…‘비핵화 3단계’ 구상

첫 방일을 앞둔 이재명 대통령이 일본 매체와의 인터뷰에서 위안부, 강제 징용 문제 등과 관련해 양국이 맺은 과거 합의를 뒤집는 것은 바람직하지 않다고 했습니다. 한반도 비핵화와 관련해선 동결, 축소, 비핵화라는 3단계 구상을 내놨습니다.

3차 소환도 ‘진술 거부’…건진법사 영장 심사 포기

'건진법사·통일교 청탁 의혹'과 관련한 3차 소환 조사에서도 김건희 여사는 '진술 거부권'을 행사했습니다. 구속영장이 청구된 건진법사 전성배 씨는 법원의 영장 심사에 출석하지 않았습니다.

‘방문진법’ 통과…‘EBS법’ 무제한 찬반 토론

방송3법 가운데 마지막인 'EBS법' 개정안을 두고 여야가 무제한 찬반 토론을 벌이고 있습니다. 'EBS법' 상정에 앞서 윤석열 정부의 거부권 행사로 폐기됐던 '방문진법' 개정안은 여당 주도로 본회의를 통과했습니다.

[단독] 현장 경찰관까지 조사 ‘반발’…“2차 가해”

'이태원 참사' 대응의 적절성을 확인하기 위해 내부 감사에 나선 경찰이 당시 현장 구호에 나섰던 일선 경찰관까지 조사 대상에 포함해 반발이 일고 있습니다. 대상 경찰관에게 '포상 금지'와 같은 사실상의 인사상 불이익이 고지됐습니다.

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”
조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”

조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”
용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중
