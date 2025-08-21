뉴스 7

이 대통령 “위안부 합의 번복, 안 바람직…일본 매우 중요 존재”

입력 2025.08.21 (19:00) 수정 2025.08.21 (19:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스7 헤드라인]

[뉴스7 헤드라인]
이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

다음
[앵커]

오는 23일 취임 후 첫 일본 방문을 앞둔 이재명 대통령이 일본 요미우리 신문과 단독으로 인터뷰했습니다.

이 대통령은 일본은 매우 중요한 존재라면서, 위안부 문제 등과 관련해 과거 한일 양국이 맺은 합의를 뒤집는 것은 바람직하지 않다는 뜻을 밝혔습니다.

박석호 기자입니다.

[리포트]

일본 요미우리 신문이 오늘 새벽 홈페이지 머리기사로 이재명 대통령과의 단독 인터뷰를 게재했습니다.

지난 19일 서울에서 진행된 이 인터뷰에서 이 대통령은 과거 한국과 일본이 맺은 합의는 국가적 약속이므로 이를 뒤집는 것은 바람직하지 않다고 말했다고 요미우리는 전했습니다.

위안부와 강제징용 노동자 문제 등과 관련한 과거 양국 간 합의를 그대로 이어가겠다는 뜻을 밝혔다는 겁니다.

이 대통령은 자신이 정책의 일관성과 국가의 대외 신뢰를 생각하면서도 국민과 피해자, 유족의 입장도 진지하게 고려해야 하는 두 가지 책임을 동시에 지고 있음을 설명했다고도 요미우리는 전했습니다.

또 가급적 현실을 인정하고 서로 이해하려고 노력해 대립적으로 되지 않도록 하면서 해결하는 게 좋다는 이 대통령의 입장도 담았습니다.

일본에 대해서 이 대통령은 "매우 중요한 존재”라며 "한국도 일본에 유익한 존재가 될 수 있다고 생각한다"고 말했습니다.

또 양쪽 모두에게 이익이 되는 길을 발굴해 협력할 수 있는 분야를 넓혀가야 한다고 말했다고 요미우리는 전했습니다.

1998년 10월 김대중 대통령과 오부치 게이조 일본 총리가 발표한 공동 선언에 대해 이 대통령은 한일 관계에 새로운 획을 그은 사건이라고 평가하며, 이를 뛰어넘는 새로운 공동선언을 발표할 수 있으면 좋겠다고 말했다고 요미우리는 전했습니다.

이번 인터뷰는 오는 23일 이 대통령의 일본 방문을 앞두고 이뤄졌으며, 요미우리의 노가와 쇼이치 대표가 직접 진행했습니다.

KBS 뉴스 박석호입니다.

영상편집:김신형/자료조사:김나영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 “위안부 합의 번복, 안 바람직…일본 매우 중요 존재”
    • 입력 2025-08-21 19:00:47
    • 수정2025-08-21 19:50:41
    뉴스 7
[앵커]

오는 23일 취임 후 첫 일본 방문을 앞둔 이재명 대통령이 일본 요미우리 신문과 단독으로 인터뷰했습니다.

이 대통령은 일본은 매우 중요한 존재라면서, 위안부 문제 등과 관련해 과거 한일 양국이 맺은 합의를 뒤집는 것은 바람직하지 않다는 뜻을 밝혔습니다.

박석호 기자입니다.

[리포트]

일본 요미우리 신문이 오늘 새벽 홈페이지 머리기사로 이재명 대통령과의 단독 인터뷰를 게재했습니다.

지난 19일 서울에서 진행된 이 인터뷰에서 이 대통령은 과거 한국과 일본이 맺은 합의는 국가적 약속이므로 이를 뒤집는 것은 바람직하지 않다고 말했다고 요미우리는 전했습니다.

위안부와 강제징용 노동자 문제 등과 관련한 과거 양국 간 합의를 그대로 이어가겠다는 뜻을 밝혔다는 겁니다.

이 대통령은 자신이 정책의 일관성과 국가의 대외 신뢰를 생각하면서도 국민과 피해자, 유족의 입장도 진지하게 고려해야 하는 두 가지 책임을 동시에 지고 있음을 설명했다고도 요미우리는 전했습니다.

또 가급적 현실을 인정하고 서로 이해하려고 노력해 대립적으로 되지 않도록 하면서 해결하는 게 좋다는 이 대통령의 입장도 담았습니다.

일본에 대해서 이 대통령은 "매우 중요한 존재”라며 "한국도 일본에 유익한 존재가 될 수 있다고 생각한다"고 말했습니다.

또 양쪽 모두에게 이익이 되는 길을 발굴해 협력할 수 있는 분야를 넓혀가야 한다고 말했다고 요미우리는 전했습니다.

1998년 10월 김대중 대통령과 오부치 게이조 일본 총리가 발표한 공동 선언에 대해 이 대통령은 한일 관계에 새로운 획을 그은 사건이라고 평가하며, 이를 뛰어넘는 새로운 공동선언을 발표할 수 있으면 좋겠다고 말했다고 요미우리는 전했습니다.

이번 인터뷰는 오는 23일 이 대통령의 일본 방문을 앞두고 이뤄졌으며, 요미우리의 노가와 쇼이치 대표가 직접 진행했습니다.

KBS 뉴스 박석호입니다.

영상편집:김신형/자료조사:김나영
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”
조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”

조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”
용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.