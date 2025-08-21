뉴스7(광주)

순천 레미콘 공장서 작업자 3명 질식…2명 사망·1명 중태

입력 2025.08.21 (19:03) 수정 2025.08.21 (19:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스7 광주·전남 헤드라인]

[뉴스7 광주·전남 헤드라인]
2분기 광주·전남 산재 사망 23명…35% 증가

2분기 광주·전남 산재 사망 23명…35% 증가

다음
[앵커]

오늘 순천의 한 레미콘 공장에서 질식사고로 3명의 사상자가 발생했습니다.

원료 탱크 안에 들어간 작업자가 나오지 않자, 뒤따라 들어간 작업자들까지 질식한 것으로 추정됩니다.

보도에 손준수 기자입니다.

[리포트]

샌드위치 패널이 부서지고 커다란 탱크가 넘어져 있습니다.

주변에는 쌓여 있는 산소통이 가스질식 사고 현장임을 보여줍니다.

오늘 낮 1시 반쯤 순천시 서면의 한 레미콘 공장 화약 약품 보관 탱크에서 작업자가 의식을 잃고 나오지 않는다는 신고가 접수됐습니다.

노동자 한 명이 나오지 않자 이를 구하려고 탱크에 들어간 2명까지 모두 질식해 갇힌 겁니다.

[박연수/순천소방서 현장대응단장 : "저희가 목격자, 관계자 말씀 들어보니까 먼저 한 분이 작업하러 들어갔는데 떨어져 가지고, 또 추가로 들어가시고, 추가로 들어가시고 3분이 들어가셨답니다. 그래서 요구조자가 3분이 발생하게 된 겁니다."]

사고가 난 탱크 안에는 콘크리트를 만드는 데 사용되는 혼화제가 보관돼 있었습니다.

사고가 발생한 곳은 사람 1명이 들어가기에도 입구가 비좁은 탱크인데요.

이 때문에 소방관들의 진입이 어려워지면서 구조가 지연됐습니다.

소방 당국은 굴착기를 동원해 탱크를 눕히고 해체하는 방식으로 작업을 진행해 신고 2시간여 만에 작업자 3명을 모두 구조했습니다.

이 가운데 2명은 병원으로 옮겨졌지만 숨졌고, 나머지 1명은 중태입니다.

작업자들은 폭염 경보가 내려진 상태에서 청소를 위해 탱크 안으로 들어갔는데, 사전에 내부 가스 농도 측정은 없었던 것으로 전해졌습니다.

[손준해/광주지방고용노동청 중대재해수사과장 : "지금 정확한 조사는 안 되어 있고 (황화수소) 농도는 기준치를 초과한 것으로 나온 거 같습니다."]

경찰과 고용노동부는 업체 관계자 등을 상대로 사고 경위와 함께 안전 수칙 준수 여부를 조사하고 있습니다.

KBS 뉴스 손준수입니다.

촬영기자:김선오

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 순천 레미콘 공장서 작업자 3명 질식…2명 사망·1명 중태
    • 입력 2025-08-21 19:03:11
    • 수정2025-08-21 19:05:51
    뉴스7(광주)
[앵커]

오늘 순천의 한 레미콘 공장에서 질식사고로 3명의 사상자가 발생했습니다.

원료 탱크 안에 들어간 작업자가 나오지 않자, 뒤따라 들어간 작업자들까지 질식한 것으로 추정됩니다.

보도에 손준수 기자입니다.

[리포트]

샌드위치 패널이 부서지고 커다란 탱크가 넘어져 있습니다.

주변에는 쌓여 있는 산소통이 가스질식 사고 현장임을 보여줍니다.

오늘 낮 1시 반쯤 순천시 서면의 한 레미콘 공장 화약 약품 보관 탱크에서 작업자가 의식을 잃고 나오지 않는다는 신고가 접수됐습니다.

노동자 한 명이 나오지 않자 이를 구하려고 탱크에 들어간 2명까지 모두 질식해 갇힌 겁니다.

[박연수/순천소방서 현장대응단장 : "저희가 목격자, 관계자 말씀 들어보니까 먼저 한 분이 작업하러 들어갔는데 떨어져 가지고, 또 추가로 들어가시고, 추가로 들어가시고 3분이 들어가셨답니다. 그래서 요구조자가 3분이 발생하게 된 겁니다."]

사고가 난 탱크 안에는 콘크리트를 만드는 데 사용되는 혼화제가 보관돼 있었습니다.

사고가 발생한 곳은 사람 1명이 들어가기에도 입구가 비좁은 탱크인데요.

이 때문에 소방관들의 진입이 어려워지면서 구조가 지연됐습니다.

소방 당국은 굴착기를 동원해 탱크를 눕히고 해체하는 방식으로 작업을 진행해 신고 2시간여 만에 작업자 3명을 모두 구조했습니다.

이 가운데 2명은 병원으로 옮겨졌지만 숨졌고, 나머지 1명은 중태입니다.

작업자들은 폭염 경보가 내려진 상태에서 청소를 위해 탱크 안으로 들어갔는데, 사전에 내부 가스 농도 측정은 없었던 것으로 전해졌습니다.

[손준해/광주지방고용노동청 중대재해수사과장 : "지금 정확한 조사는 안 되어 있고 (황화수소) 농도는 기준치를 초과한 것으로 나온 거 같습니다."]

경찰과 고용노동부는 업체 관계자 등을 상대로 사고 경위와 함께 안전 수칙 준수 여부를 조사하고 있습니다.

KBS 뉴스 손준수입니다.

촬영기자:김선오
손준수
손준수 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”
조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”

조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”
용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.