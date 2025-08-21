뉴스7(제주)

불러도 오지 않는 제주 ‘옵서버스’…“호출 기기 방전돼서”

입력 2025.08.21 (19:04) 수정 2025.08.21 (19:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

국정과제 세부 계획 공개…제2공항 “중점 과제 추진”

국정과제 세부 계획 공개…제2공항 “중점 과제 추진”
“가족 친화가 곧 미래 투자”

“가족 친화가 곧 미래 투자”

다음
[앵커]

제주 일부 읍면 지역에는 정해진 버스노선 대신 콜택시처럼 승객이 부르면 달려오는 '제주 옵서버스'가 있습니다.

대중교통 수요가 적은 교통 취약 지역 이동권을 보장하고, 비효율 노선 문제도 해소하겠다며 2년 전 운행을 시작했는데요,

최근 납득하기 어려운 이유로 호출한 버스가 오지 않는 일이 벌어졌습니다.

민소영 기자가 취재했습니다.

[리포트]

장거리 통학을 하며 제주시 한림읍에서 옵서버스를 이용하는 자녀가 있는 학부모, 최근, 저녁에 호출한 버스를 타지 못하는 일을 겪었습니다.

3시간 전 예약한 버스가 탑승 예정 시간 10여 분 전이 되어서야 "고장으로 운행할 수 없다"며 예약 취소된 겁니다.

콜센터에 다른 버스 배차를 요청하고, 1시간 30분 넘게 기다렸다가 받은 연락은 "배차가 어렵다"였습니다.

[학부모/음성변조 : "고장 날 수 있는데. 대처 방법을 알려달라고 해서 그 센터에 전화했던 상황이에요. 그 시간이 1시간 30~40분 정도 소요가 돼서, 그 시간 동안은 저희도 꼼짝 못 하고 저희 중학생도 거기에서 꼼짝 못 하고 기다리는 상황이 된 거예요."]

이유를 파악해 보니 황당하게도 '기기 방전' 때문이었습니다.

승객이 전용 앱이나 콜센터를 통해 호출하면, 서버를 거쳐 버스에 설치된 태블릿으로 예약 정보가 전달되는데, 이 태블릿이 방전돼 꺼져버리면서 호출을 받을 수 없게 됐다는 겁니다.

한림읍 내에서 운행하는 옵서버스는 1대 더 있었지만, 콜센터를 통한 대체 버스 배차도 이뤄지지 못했습니다.

제주도는 여름철 에어컨 사용량이 늘면서 배터리가 빨리 방전됐고, 공영버스를 관리하는 행정시 직원들도 모두 퇴근해 즉각 대응하지 못했다고 해명했습니다.

이어 문제가 발생하는 노후화된 버스 현황을 파악하고, 운행 전 충전 지침 마련과 함께 보조 배터리도 지급할 계획이라고 밝혔습니다.

교통 취약 지역 주민들의 발이 되어주겠다며 운행을 시작한 '옵서버스'가 미흡한 운영으로 도마 위에 올랐습니다.

KBS 뉴스 민소영입니다.

촬영기자:한창희/그래픽:박미나

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 불러도 오지 않는 제주 ‘옵서버스’…“호출 기기 방전돼서”
    • 입력 2025-08-21 19:04:27
    • 수정2025-08-21 19:08:24
    뉴스7(제주)
[앵커]

제주 일부 읍면 지역에는 정해진 버스노선 대신 콜택시처럼 승객이 부르면 달려오는 '제주 옵서버스'가 있습니다.

대중교통 수요가 적은 교통 취약 지역 이동권을 보장하고, 비효율 노선 문제도 해소하겠다며 2년 전 운행을 시작했는데요,

최근 납득하기 어려운 이유로 호출한 버스가 오지 않는 일이 벌어졌습니다.

민소영 기자가 취재했습니다.

[리포트]

장거리 통학을 하며 제주시 한림읍에서 옵서버스를 이용하는 자녀가 있는 학부모, 최근, 저녁에 호출한 버스를 타지 못하는 일을 겪었습니다.

3시간 전 예약한 버스가 탑승 예정 시간 10여 분 전이 되어서야 "고장으로 운행할 수 없다"며 예약 취소된 겁니다.

콜센터에 다른 버스 배차를 요청하고, 1시간 30분 넘게 기다렸다가 받은 연락은 "배차가 어렵다"였습니다.

[학부모/음성변조 : "고장 날 수 있는데. 대처 방법을 알려달라고 해서 그 센터에 전화했던 상황이에요. 그 시간이 1시간 30~40분 정도 소요가 돼서, 그 시간 동안은 저희도 꼼짝 못 하고 저희 중학생도 거기에서 꼼짝 못 하고 기다리는 상황이 된 거예요."]

이유를 파악해 보니 황당하게도 '기기 방전' 때문이었습니다.

승객이 전용 앱이나 콜센터를 통해 호출하면, 서버를 거쳐 버스에 설치된 태블릿으로 예약 정보가 전달되는데, 이 태블릿이 방전돼 꺼져버리면서 호출을 받을 수 없게 됐다는 겁니다.

한림읍 내에서 운행하는 옵서버스는 1대 더 있었지만, 콜센터를 통한 대체 버스 배차도 이뤄지지 못했습니다.

제주도는 여름철 에어컨 사용량이 늘면서 배터리가 빨리 방전됐고, 공영버스를 관리하는 행정시 직원들도 모두 퇴근해 즉각 대응하지 못했다고 해명했습니다.

이어 문제가 발생하는 노후화된 버스 현황을 파악하고, 운행 전 충전 지침 마련과 함께 보조 배터리도 지급할 계획이라고 밝혔습니다.

교통 취약 지역 주민들의 발이 되어주겠다며 운행을 시작한 '옵서버스'가 미흡한 운영으로 도마 위에 올랐습니다.

KBS 뉴스 민소영입니다.

촬영기자:한창희/그래픽:박미나
민소영
민소영 기자

이 기사가 좋으셨다면

제주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”
조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”

조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”
용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.