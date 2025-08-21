국정과제 세부 계획 공개…제2공항 “중점 과제 추진”

동영상 고정 취소

이재명 정부의 123대 국정과제에 대한 세부 계획이 공개됐습니다.



제주와 관련해서는 해상풍력 단지 조성과 카이스트 특성화 대학원 설립 등이 반영됐는데요.



제주 제2공항 사업도 세부 계획에 포함됐지만 중점 과제로 분류해 제주도와 긴밀히 협의하면서 추진하는 방안이 논의된 것으로 전해졌습니다.



지난해 9월 기본계획 고시 이후 환경영향평가가 진행되고 있는 제주 제2공항 건설 사업.



이재명 정부 교통 혁신 인프라 확충 국정과제 세부 계획에 제주 제2공항을 포함한 8개 신공항 사업 추진이 명시됐습니다.



특히 제주 제2공항은 갈등 관리가 필요한 중점 과제로 분류해 환경영향평가 과정에서 제주도와 긴밀히 협의하면서 진행하는 방안이 논의된 것으로 전해졌습니다.



'지역 주도 제주형 기초자치단체 설치 지원'도 국정과제 세부 과제에 담겼습니다.



다만, 더불어민주당 대선 공약에 포함됐던 '주민투표를 통한'이라는 구체적인 시행 방안은 빠졌습니다.



오는 2030년까지 재생에너지 발전 용량을 78GW로 확대하기 위해 제주와 서남해에 해상풍력 단지를 구축하는 계획도 포함됐습니다.



또 카이스트와 제주, 강원, 전북 등 3개 특별자치도가 협업해 석·박사급 핵심 인력을 육성하는 특성화 대학원 설립 검토도 명시됐습니다.



제주지역 7대 공약과 15대 세부 과제도 확정됐습니다.



전기차 100%, 탄소제로 주택 보급, 국제 전지훈련센터, 재활클리닉 조성, 제주형 바이오헬스 클러스터 완성과 인공지능 융복합 인재 양성, 해상운송비 부담 완화 정책 추진, 제주4·3아카이브 기록관 건립 등이 포함됐습니다.



[양순철/제주도 정책기획관 : "주기적인 회의 개최 등을 통해서 앞으로, 세부적으로 어떤 전략을 가져갈 것이고, 어떻게 국비 지원을 받아야 할 것이며, 어떻게 제도 개선을 해야 할지를 추가로 발굴하는 노력이."]



새 정부 국정과제로 채택된 지역 현안이 차질 없이 속도감 있게 추진돼 도민이 체감하는 성과로 이어질지 주목됩니다.



