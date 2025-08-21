순천 레미콘 공장 3명 가스 중독…2명 사망·1명 중태
입력 2025.08.21 (19:06) 수정 2025.08.21 (19:10)
먼저 산재 소식입니다.
오늘(21일) 오후 1시 반쯤 전남 순천시 한 레미콘 공장에서, 탱크에 들어간 작업자들이 가스에 중독된 것으로 보인다는 신고가 접수됐습니다.
소방 당국은 3명을 구조했지만, 이 가운데 2명은 숨졌고, 남은 한 명도 중태입니다.
경찰은 작업자 한 명이 탱크 안에서 나오지 않자 다른 2명이 구하려다 모두 질식한 것으로 보고, 사고 경위를 조사하고 있습니다.
