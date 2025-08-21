2분기 경남 산업재해 사망자 29명…전국 네 번째

동영상 고정 취소

올 2분기 경남의 산업재해 사망자가 29명으로 전국에서 네 번째로 많았습니다.



고용노동부 자료를 보면, 경남의 2분기 산재 사망자는 지난해와 같은 29명, 사고 건수는 29건으로 3건 늘었습니다.



한편, 2분기 전국의 산업재해 사망자는 287명으로 1년 전보다 9명 줄었고, 건설업 사망자가 전체의 48%를 차지했습니다.



