뉴스7(전주)

전공의 돌아올까…필수의료 공백 우려는 ‘여전’

입력 2025.08.21 (19:08) 수정 2025.08.21 (19:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

교부금 축소에 자체 기금도 털어…전북 교육 정책 차질 우려

교부금 축소에 자체 기금도 털어…전북 교육 정책 차질 우려
과기부, 피지컬 AI 참여 기관 내일 발표 전망

과기부, 피지컬 AI 참여 기관 내일 발표 전망

다음
[앵커]

하반기 전공의 모집에 따라 전북대와 원광대병원도 내일까지 전공의를 추가 모집합니다.

지난 5월 모집 때보다는 더 많은 인원이 복귀할 것으로 보이는데, 소아청소년과나 산부인과 같은 필수 의료 분야 기피 우려는 여전합니다.

한주연 기자입니다.

[리포트]

지난주부터 일제히 전공의 추가 모집에 나선 수련병원들.

전북대병원은 이번에 인턴 68명과 레지던트 1년 차 48명을 모집합니다.

레지던트 상급 연차는 사직한 전공의가 돌아오는 경우 모두 받아줄 방침입니다.

원광대병원 역시 전공의 160명을 모집 중입니다.

응시 인원은 지난 5월 추가 모집 때보다 크게 늘 것으로 보입니다.

하지만 소아청소년과와 산부인과 같은 필수 의료 분야, 이른바 '기피 과'의 정원을 채울 수 있느냐가 관건입니다.

최근 스스로를 중증·핵심 의료를 수련하던 전공의라고 밝힌 젊은 의사들이, 수련환경 개선을 요구한 것도 이런 우려 때문입니다.

이미 적지 않은 사직 전공의들이 구직한 상태에서, 비수도권 수련병원들의 우려는 상대적으로 더 큽니다.

[정은경/보건복지부 장관/지난 18일 : "지역 필수의료 분야의 복귀율은 저희도 우려하고 있는 사항입니다. 계속 협의해서 지원율 높이도록 노력하겠는데요. 궁극적으로는 지역 필수의료에 대해서 수가에 대한 보상이 되거나…."]

의대생에 이은 전공의 복귀를 앞두고 봉합 국면에 접어든 의정 갈등.

지역 의료 소비자들이 지난 1년 반 가까이나 의정 갈등으로 인한 피해를 감내한 만큼, 이제 필수 의료, 지역의료 체계를 강화하기 위한 구체적인 대안이 절실합니다.

KBS 뉴스 한주연입니다.

촬영기자:이주노

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 전공의 돌아올까…필수의료 공백 우려는 ‘여전’
    • 입력 2025-08-21 19:08:51
    • 수정2025-08-21 19:24:35
    뉴스7(전주)
[앵커]

하반기 전공의 모집에 따라 전북대와 원광대병원도 내일까지 전공의를 추가 모집합니다.

지난 5월 모집 때보다는 더 많은 인원이 복귀할 것으로 보이는데, 소아청소년과나 산부인과 같은 필수 의료 분야 기피 우려는 여전합니다.

한주연 기자입니다.

[리포트]

지난주부터 일제히 전공의 추가 모집에 나선 수련병원들.

전북대병원은 이번에 인턴 68명과 레지던트 1년 차 48명을 모집합니다.

레지던트 상급 연차는 사직한 전공의가 돌아오는 경우 모두 받아줄 방침입니다.

원광대병원 역시 전공의 160명을 모집 중입니다.

응시 인원은 지난 5월 추가 모집 때보다 크게 늘 것으로 보입니다.

하지만 소아청소년과와 산부인과 같은 필수 의료 분야, 이른바 '기피 과'의 정원을 채울 수 있느냐가 관건입니다.

최근 스스로를 중증·핵심 의료를 수련하던 전공의라고 밝힌 젊은 의사들이, 수련환경 개선을 요구한 것도 이런 우려 때문입니다.

이미 적지 않은 사직 전공의들이 구직한 상태에서, 비수도권 수련병원들의 우려는 상대적으로 더 큽니다.

[정은경/보건복지부 장관/지난 18일 : "지역 필수의료 분야의 복귀율은 저희도 우려하고 있는 사항입니다. 계속 협의해서 지원율 높이도록 노력하겠는데요. 궁극적으로는 지역 필수의료에 대해서 수가에 대한 보상이 되거나…."]

의대생에 이은 전공의 복귀를 앞두고 봉합 국면에 접어든 의정 갈등.

지역 의료 소비자들이 지난 1년 반 가까이나 의정 갈등으로 인한 피해를 감내한 만큼, 이제 필수 의료, 지역의료 체계를 강화하기 위한 구체적인 대안이 절실합니다.

KBS 뉴스 한주연입니다.

촬영기자:이주노
한주연
한주연 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”
조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”

조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”
용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.