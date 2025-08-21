과기부, 피지컬 AI 참여 기관 내일 발표 전망

동영상 고정 취소

과학기술부가 피지컬 AI 실증단지 조성을 위한 참여 기관과 기업, 대학을 이르면 내일(22일) 발표할 전망됩니다.



현재 전북도와 네이버, 카이스트, 성균관대, 전북대와 현대차, 리벨리온 등이 컨소시엄 형태로 협업 체계를 갖췄습니다.



전북도는, 사업 구상 단계에 참여한 기관 대부분이 그대로 확정될 것으로 보고 있습니다.



또 반도체 부품이 핵심인 만큼, 다른 대기업과 중소기업들도 추가 참여를 희망하는 것으로 알려졌습니다.



정부는 앞으로 5년간 전북에 1조 원을 들여 피지컬 AI 핵심 기술을 시험·평가하는 국내 첫 실증단지를 추진하고 있습니다.



