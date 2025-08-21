뉴스7(부산)

고령 친화 산업, 복지 넘어 미래 먹거리로

입력 2025.08.21 (19:13) 수정 2025.08.21 (19:30)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

잇단 배터리 화재…충전·휴대 시 주의해야

잇단 배터리 화재…충전·휴대 시 주의해야
낙동강 물금·매리에 조류경보 ‘경계’ 발령

낙동강 물금·매리에 조류경보 ‘경계’ 발령

다음
[앵커]

전국 7대 광역시 중 처음으로 초고령화 사회에 접어든 부산시가 고령 친화 산업을 집중 육성합니다.

특히 복지 서비스와 관련 산업에 인공지능, 즉 AI 기술을 접목해 미래 성장 동력으로 삼는다는 계획입니다.

보도에 강성원 기자입니다.

[리포트]

어르신을 위한 체육 활동 프로그램이 한창입니다.

호흡과 맥박 등 운동하는 동안 저장된 건강 정보는 노인 활동 프로그램이나 전용 운동기구 개발 등에 활용됩니다.

어르신들에게는 무료로 운동을 배울 수 있어 인기입니다.

[김명숙/부산시 사하구 : "여기서는 다른 움직임을 가르쳐서 일상에서 안 썼던 근육을 쓰게 해주는 게 정말 최고의 프로그램인 것 같습니다."]

이곳에서는 체험 프로그램뿐 아니라 고령 친화 제품 실증 사업이나 특허 기술 개발 등도 지원합니다.

[황현석/부산테크노파크 바이오헬스센터 과장 : "복지 연구, 의료기기에 대해서는 관련 업체에 시험 인증 사용성 평가 실증 평가 등 기술지원을 하고요."]

이미 초고령사회에 진입한 부산의 65세 이상 인구는 80만 명, 전체 인구의 25%에 달합니다.

2050년이면 노인 인구는 44%에 달할 것으로 예측됩니다.

부산시는 앞으로 5년 동안 천 2백여억 원을 투입, 고령 친화 산업을 집중 육성하기 위해 4대 전략 34개 세부 과제를 추진합니다.

특히 부산 전역에 인공지능, 즉 AI 기술을 접목한 디지털 경로당과 복지관을 대폭 늘리고, 고령화 산업 기술 개발을 위한 거점 기반 시설도 확충할 계획입니다.

[정나영/부산시 미래기술전략국장 : "초고령사회를 대비한 이런 에이지테크(고령 친화 산업 기술)를 할 수 있는 R&D(연구개발)나 기업들이 입주해서 같이 협업해서 일할 수 있는 그런 클러스터(집적단지)를 만들려고 준비하고 있고요."]

고령 친화 산업이 단순한 복지를 넘어 지역 산업계의 먹거리로 성장할지 주목됩니다.

KBS 뉴스 강성원입니다.

촬영기자:허선귀/영상편집:이동훈/그래픽:김희나

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 고령 친화 산업, 복지 넘어 미래 먹거리로
    • 입력 2025-08-21 19:13:14
    • 수정2025-08-21 19:30:23
    뉴스7(부산)
[앵커]

전국 7대 광역시 중 처음으로 초고령화 사회에 접어든 부산시가 고령 친화 산업을 집중 육성합니다.

특히 복지 서비스와 관련 산업에 인공지능, 즉 AI 기술을 접목해 미래 성장 동력으로 삼는다는 계획입니다.

보도에 강성원 기자입니다.

[리포트]

어르신을 위한 체육 활동 프로그램이 한창입니다.

호흡과 맥박 등 운동하는 동안 저장된 건강 정보는 노인 활동 프로그램이나 전용 운동기구 개발 등에 활용됩니다.

어르신들에게는 무료로 운동을 배울 수 있어 인기입니다.

[김명숙/부산시 사하구 : "여기서는 다른 움직임을 가르쳐서 일상에서 안 썼던 근육을 쓰게 해주는 게 정말 최고의 프로그램인 것 같습니다."]

이곳에서는 체험 프로그램뿐 아니라 고령 친화 제품 실증 사업이나 특허 기술 개발 등도 지원합니다.

[황현석/부산테크노파크 바이오헬스센터 과장 : "복지 연구, 의료기기에 대해서는 관련 업체에 시험 인증 사용성 평가 실증 평가 등 기술지원을 하고요."]

이미 초고령사회에 진입한 부산의 65세 이상 인구는 80만 명, 전체 인구의 25%에 달합니다.

2050년이면 노인 인구는 44%에 달할 것으로 예측됩니다.

부산시는 앞으로 5년 동안 천 2백여억 원을 투입, 고령 친화 산업을 집중 육성하기 위해 4대 전략 34개 세부 과제를 추진합니다.

특히 부산 전역에 인공지능, 즉 AI 기술을 접목한 디지털 경로당과 복지관을 대폭 늘리고, 고령화 산업 기술 개발을 위한 거점 기반 시설도 확충할 계획입니다.

[정나영/부산시 미래기술전략국장 : "초고령사회를 대비한 이런 에이지테크(고령 친화 산업 기술)를 할 수 있는 R&D(연구개발)나 기업들이 입주해서 같이 협업해서 일할 수 있는 그런 클러스터(집적단지)를 만들려고 준비하고 있고요."]

고령 친화 산업이 단순한 복지를 넘어 지역 산업계의 먹거리로 성장할지 주목됩니다.

KBS 뉴스 강성원입니다.

촬영기자:허선귀/영상편집:이동훈/그래픽:김희나
강성원
강성원 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”
조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”

조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”
용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.