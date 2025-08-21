뉴스7(청주)

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기

입력 2025.08.21 (19:14) 수정 2025.08.21 (19:18)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

김영환 “오송 참사 국정조사 연기·대체”…유가족·피해자 반발

김영환 “오송 참사 국정조사 연기·대체”…유가족·피해자 반발
[여기는 충주] 충주 민간 폐기물 처리시설 추진…주민 반발 거세

[여기는 충주] 충주 민간 폐기물 처리시설 추진…주민 반발 거세

다음
김건희 특별검사팀의 김건희여사 구속 뒤 세 번째 조사가 방금 전 끝이 났습니다.

오늘 조사에서는 건진법사와 통일교 청탁 의혹에 관한 신문이 주로 이뤄졌고, 특검팀은 100쪽에 이르는 질문지를 준비했지만 김 여사가 이전 조사와 마찬가지로 진술 거부권을 행사해 절반 정도만 진행된 것으로 알려졌습니다.

특검팀은 주말인 모레 오전 10시, 김 여사를 다시 소환해 조사를 이어간다는 방침입니다.

또 오늘 법원에서는 '통일교 청탁' 의혹의 핵심 인물인 건진법사 전성배 씨에 대한 구속영장 심사가 열렸고 전 씨가 불출석하면서 8분여 만에 종료됐습니다.

전 씨의 구속 여부는 이르면 오늘 오후 결정될 전망입니다.

내란 특검팀은 국회 계엄 해제 의결 방해 의혹과 관련해 국회사무처에 대한 첫 압수수색에 나섰습니다.

압수수색 영장에는 추경호 전 국민의힘 원내대표를 피의자로 적시했습니다.

한덕수 전 국무총리에 대한 3차 소환 조사는 내일 진행됩니다.

한편, 해병 특검은 오늘 유재은 전 국방부 법무관리관에 대한 3차 소환 조사에 나섰습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
    • 입력 2025-08-21 19:14:07
    • 수정2025-08-21 19:18:13
    뉴스7(청주)
김건희 특별검사팀의 김건희여사 구속 뒤 세 번째 조사가 방금 전 끝이 났습니다.

오늘 조사에서는 건진법사와 통일교 청탁 의혹에 관한 신문이 주로 이뤄졌고, 특검팀은 100쪽에 이르는 질문지를 준비했지만 김 여사가 이전 조사와 마찬가지로 진술 거부권을 행사해 절반 정도만 진행된 것으로 알려졌습니다.

특검팀은 주말인 모레 오전 10시, 김 여사를 다시 소환해 조사를 이어간다는 방침입니다.

또 오늘 법원에서는 '통일교 청탁' 의혹의 핵심 인물인 건진법사 전성배 씨에 대한 구속영장 심사가 열렸고 전 씨가 불출석하면서 8분여 만에 종료됐습니다.

전 씨의 구속 여부는 이르면 오늘 오후 결정될 전망입니다.

내란 특검팀은 국회 계엄 해제 의결 방해 의혹과 관련해 국회사무처에 대한 첫 압수수색에 나섰습니다.

압수수색 영장에는 추경호 전 국민의힘 원내대표를 피의자로 적시했습니다.

한덕수 전 국무총리에 대한 3차 소환 조사는 내일 진행됩니다.

한편, 해병 특검은 오늘 유재은 전 국방부 법무관리관에 대한 3차 소환 조사에 나섰습니다.
함영구
함영구 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”
조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”

조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”
용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.