뉴스7(춘천)

‘50% 잠금’ 급수제한 효과 아직…강릉 가뭄 단계 ‘심각’ 격상

입력 2025.08.21 (19:15) 수정 2025.08.21 (19:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“아이스크림 사줄게 같이 갈래?”…40대 남성 검거

“아이스크림 사줄게 같이 갈래?”…40대 남성 검거
강릉, 가뭄 ‘심각’…음식점 1회용품 한시 허용

강릉, 가뭄 ‘심각’…음식점 1회용품 한시 허용

다음
[앵커]

강릉시의 주 상수원인 오봉저수지의 저수율이 20% 아래로 떨어졌습니다.

정부는 가뭄 단계를 최고 수준인 '심각'으로 격상했습니다.

조연주 기자가 보도합니다.

[리포트]

강릉시 주 상수원인 오봉저수지입니다.

극심한 가뭄으로 곳곳이 메말라 바닥을 드러냈습니다.

전날부터 수도 계량기 절반을 잠그는 급수 제한에 돌입했지만, 저수율은 하루 만에 1%P 이상 떨어지며 20% 선이 무너졌습니다.

오봉저수지 저수율은 연일 최저치를 기록하며 갈수록 하락하고 있습니다.

7일 단수·3일 급수 중인 농업용수가 전날부터 다시 공급되고 있고, 수도 계량기 잠금 조치는 속도를 내지 못하고 있습니다.

잠금 조치 대상 10곳 가운데 1곳 정도만 완료된 데다, 사실상 자율로 맡겨진 영업장의 경우 참여 여부 파악도 어렵습니다.

[오상헌/음식점 주인 : "아직까지 (잠그러) 찾아오시거나 하지 않았습니다. 저희도 아마 영업시간도 약간 줄이거나 혹은 물을 좀 모아서 물을 덜 쓰는 쪽으로 하게 될 것 같습니다."]

강릉시는 당장 계량기 잠금 조치를 이어가며 절수 홍보를 이어간다는 방침입니다.

또, 오봉저수지 상류 준설로 담수율을 높이고, 인근 자치단체로부터 급수 지원도 협의하기로 했습니다.

정부도 강릉지역 가뭄 상황을 최고 등급인 '심각'으로 격상하고 대응책을 마련 중입니다.

특히 최악의 상황을 대비해 오봉저수지 취수구 아래 용수 활용도 준비하기로 했습니다.

[이형섭/환경부 물이용정책과 과장 : "환경부를 비롯한 관계 부처들은 단기적으로는 원수 확보와 절수 조치 이런 것들을 추진하고 있습니다. 앞으로도 추가적인 조치를 취할 계획인데..."]

여러 대책에도, 충분한 비가 오지 않는 이상 주 상수원 저수율은 계속 낮아질 수밖에 없는 상황.

초유의 급수 대란을 겪을 수 있다는 우려의 목소리가 커지고 있습니다.

KBS 뉴스 조연주입니다.

촬영기자:박영웅

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘50% 잠금’ 급수제한 효과 아직…강릉 가뭄 단계 ‘심각’ 격상
    • 입력 2025-08-21 19:15:55
    • 수정2025-08-21 19:52:39
    뉴스7(춘천)
[앵커]

강릉시의 주 상수원인 오봉저수지의 저수율이 20% 아래로 떨어졌습니다.

정부는 가뭄 단계를 최고 수준인 '심각'으로 격상했습니다.

조연주 기자가 보도합니다.

[리포트]

강릉시 주 상수원인 오봉저수지입니다.

극심한 가뭄으로 곳곳이 메말라 바닥을 드러냈습니다.

전날부터 수도 계량기 절반을 잠그는 급수 제한에 돌입했지만, 저수율은 하루 만에 1%P 이상 떨어지며 20% 선이 무너졌습니다.

오봉저수지 저수율은 연일 최저치를 기록하며 갈수록 하락하고 있습니다.

7일 단수·3일 급수 중인 농업용수가 전날부터 다시 공급되고 있고, 수도 계량기 잠금 조치는 속도를 내지 못하고 있습니다.

잠금 조치 대상 10곳 가운데 1곳 정도만 완료된 데다, 사실상 자율로 맡겨진 영업장의 경우 참여 여부 파악도 어렵습니다.

[오상헌/음식점 주인 : "아직까지 (잠그러) 찾아오시거나 하지 않았습니다. 저희도 아마 영업시간도 약간 줄이거나 혹은 물을 좀 모아서 물을 덜 쓰는 쪽으로 하게 될 것 같습니다."]

강릉시는 당장 계량기 잠금 조치를 이어가며 절수 홍보를 이어간다는 방침입니다.

또, 오봉저수지 상류 준설로 담수율을 높이고, 인근 자치단체로부터 급수 지원도 협의하기로 했습니다.

정부도 강릉지역 가뭄 상황을 최고 등급인 '심각'으로 격상하고 대응책을 마련 중입니다.

특히 최악의 상황을 대비해 오봉저수지 취수구 아래 용수 활용도 준비하기로 했습니다.

[이형섭/환경부 물이용정책과 과장 : "환경부를 비롯한 관계 부처들은 단기적으로는 원수 확보와 절수 조치 이런 것들을 추진하고 있습니다. 앞으로도 추가적인 조치를 취할 계획인데..."]

여러 대책에도, 충분한 비가 오지 않는 이상 주 상수원 저수율은 계속 낮아질 수밖에 없는 상황.

초유의 급수 대란을 겪을 수 있다는 우려의 목소리가 커지고 있습니다.

KBS 뉴스 조연주입니다.

촬영기자:박영웅
조연주
조연주 기자

이 기사가 좋으셨다면

춘천-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.