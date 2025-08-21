뉴스7(춘천)

강릉, 가뭄 ‘심각’…음식점 1회용품 한시 허용

입력 2025.08.21 (19:17) 수정 2025.08.21 (19:57)

강릉시는 가뭄 단계가 '심각'으로 격상됨에 따라, 음식점 등에서 일회용품 사용을 한시적으로 허용하기로 했습니다.

허용 대상은 일반 음식점과 집단급식소 등 6,700여 곳으로, 일회용 컵과 나무젓가락, 종이 접시 등을 쓸 수 있습니다.

강릉시는 심각 단계 기간에는 일회용품 사용 신고나 민원이 접수되더라도 과태료를 부과하지 않을 방침입니다.

