순천 레미콘 공장 작업자 3명 질식…2명 사망

전남 순천의 한 레미콘 공장에서 작업자 3명이 질식해 2명이 숨지는 사고가 발생했습니다.



오늘 오후 1시 30분쯤 전남 순천시 산업단지의 한 레미콘 공장에서 작업자 3명이 질식했다는 신고가 접수됐습니다.



소방 당국이 3명을 구조해 병원으로 옮겼지만 2명이 숨지고 1명은 중태에 빠졌습니다.



경찰은 작업자 한 명이 질식해 2명이 구조를 위해 탱크에 들어갔다 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



