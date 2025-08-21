1,300억 대 환치기, 필리핀 원정도박 자금통로 잡혔다

동영상 고정 취소

[앵커]



필리핀 불법 원정도박에 판돈을 대는 자금 통로가 세관에 잡혔습니다.



1,300억 원대 달러를 밀반출한 '환치기' 일당의 수법, 박찬 기자가 취재했습니다.



[리포트]



세관 직원들이 여행용 가방을 열어봅니다.



여느 짐처럼 옷가지가 가득한데, 하나씩 꺼내보니 봉투가 계속 나옵니다.



[세관 직원/지난해 : "옷에서 지금 (봉투) 하나하나 다 나오고 있어…"]



겉보기에는 일반적인 여행 가방 구성처럼 보이지만 이렇게 수건을 들어보면 사이에 달러가 들어있는 봉투가 들어 있습니다.



달러를 필리핀으로 몰래 가져간 건 '환치기' 자금 확보 차원이었습니다.



앞서서 '환치기'는 이렇게 이뤄졌습니다.



불법 환전을 원하는 누군가가 한국 계좌로 원화를 보내면, 필리핀에 있던 다른 일당이 거의 동시에 페소화로 바꿔줬습니다.



만 달러 이상을 해외로 가져갈 때 신고해야 하는 의무를 피해 갔습니다.



다만, 국내에 쌓인 돈을 필리핀으로 옮겨야 '환치기'를 계속할 수 있는 구조.



한 번 출국할 때 20만 달러 정도씩 쪼개서 가져갔습니다.



2022년부터 총 5백여 차례 반복하다 최근 덜미가 잡혔습니다.



[조한진/서울본부세관 조사2국장 : "달러를 은닉한 건데, 뭉텅이로 있을수록 저렇게 진하게 나오면서 저희가 좀 발견하기 쉬운데. 그거를 소액으로 분산해서 하다 보니까 사실 엑스레이로 적발하기는 쉽지 않았던 측면이 있습니다."]



일당 10명이 3년 동안 밀반출한 자금은 1,370억여 원.



대부분 불법 도박 판돈이었습니다.



서울본부세관은 이들을 검찰에 불구속 송치했고, 환치기를 이용한 수백 명 중 일부는 과태료를 부과했습니다.



KBS 뉴스 박찬입니다.



촬영기자:허수곤/영상편집:박주연/화면제공:관세청/그래픽:이호영



