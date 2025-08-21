뉴스7(대구)

‘AI 전환’ 거점 수성알파시티…신산업 확산 기대

입력 2025.08.21 (19:17) 수정 2025.08.21 (19:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

청도 열차사고 사상자 2명, 작업계획서에 없어

청도 열차사고 사상자 2명, 작업계획서에 없어
경북 1호 공약 ‘영일만항 확충’…후속 정책 마련 ‘속도전’

경북 1호 공약 ‘영일만항 확충’…후속 정책 마련 ‘속도전’

다음
[앵커]

대구 수성알파시티를 영남권의 인공지능 전환 기술개발 거점으로 만드는 사업이 속도를 낼 전망입니다.

최근 국무회의에서 예비타당성 조사 면제가 의결됐는데, 대구시의 인공지능 육성 산업이 한층 탄력을 받게 됐습니다.

최보규 기자입니다.

[리포트]

2014년 이후, 소프트웨어 산업 거점으로 조성된 수성알파시티.

10여 년간 소프트웨어 기업 240여 개가 입주해 비수도권 최대 집적단지로 성장했습니다.

이제는, 수성알파시티가 인공지능 전환 기술개발의 영남 거점으로 발돋움합니다.

대구시와 광주시가 추진해 온 인공지능 전환 기술개발 사업의 예타 면제가 국무회의에서 의결된 겁니다.

[김정기/대구시장 권한대행 : "AX(인공지능 전환) 연구개발 허브를 조성하고 바이오, 로봇 등 대구시가 비교 우위에 있는 지역 특화 산업에 대한 인공지능 전환 혁신 기술을 개발하는 사업입니다."]

2030년까지 5천5백억 원을 들여 로봇과 바이오산업에 특화된 인공지능 전환 표준 모델을 연구하고 산업 현장의 문제를 해결할 기술을 개발합니다.

또 지역 주력 산업인 기계와 자동차부품업 등에도 인공지능 기술을 확대 도입합니다.

[김정기/대구시장 권한대행 : "지역 IT산업의 첨단화가 가속화됨으로써 생산 유발 효과 1조 155억 원, 부가가치 유발 효과 8천358억 원, 취업 유발효과 1만 3천736명 등 지역 경제 파급 효과가 기대되며…."]

특히 2032년 제2수성알파시티까지 완공되면 인공지능 전환 집적단지 조성에 쓸 수 있는 면적이 1.6배까지 늘어납니다.

정부의 '인공지능 대전환' 기조 속에 대구시가 신산업 생태계 육성의 중심지로 발돋움할 수 있을지 주목됩니다.

KBS 뉴스 최보규입니다.

영상편집:박병규/화면제공:대구시

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘AI 전환’ 거점 수성알파시티…신산업 확산 기대
    • 입력 2025-08-21 19:17:27
    • 수정2025-08-21 19:23:59
    뉴스7(대구)
[앵커]

대구 수성알파시티를 영남권의 인공지능 전환 기술개발 거점으로 만드는 사업이 속도를 낼 전망입니다.

최근 국무회의에서 예비타당성 조사 면제가 의결됐는데, 대구시의 인공지능 육성 산업이 한층 탄력을 받게 됐습니다.

최보규 기자입니다.

[리포트]

2014년 이후, 소프트웨어 산업 거점으로 조성된 수성알파시티.

10여 년간 소프트웨어 기업 240여 개가 입주해 비수도권 최대 집적단지로 성장했습니다.

이제는, 수성알파시티가 인공지능 전환 기술개발의 영남 거점으로 발돋움합니다.

대구시와 광주시가 추진해 온 인공지능 전환 기술개발 사업의 예타 면제가 국무회의에서 의결된 겁니다.

[김정기/대구시장 권한대행 : "AX(인공지능 전환) 연구개발 허브를 조성하고 바이오, 로봇 등 대구시가 비교 우위에 있는 지역 특화 산업에 대한 인공지능 전환 혁신 기술을 개발하는 사업입니다."]

2030년까지 5천5백억 원을 들여 로봇과 바이오산업에 특화된 인공지능 전환 표준 모델을 연구하고 산업 현장의 문제를 해결할 기술을 개발합니다.

또 지역 주력 산업인 기계와 자동차부품업 등에도 인공지능 기술을 확대 도입합니다.

[김정기/대구시장 권한대행 : "지역 IT산업의 첨단화가 가속화됨으로써 생산 유발 효과 1조 155억 원, 부가가치 유발 효과 8천358억 원, 취업 유발효과 1만 3천736명 등 지역 경제 파급 효과가 기대되며…."]

특히 2032년 제2수성알파시티까지 완공되면 인공지능 전환 집적단지 조성에 쓸 수 있는 면적이 1.6배까지 늘어납니다.

정부의 '인공지능 대전환' 기조 속에 대구시가 신산업 생태계 육성의 중심지로 발돋움할 수 있을지 주목됩니다.

KBS 뉴스 최보규입니다.

영상편집:박병규/화면제공:대구시
최보규
최보규 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”
조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”

조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”
용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.