청도 열차사고 사상자 2명, 작업계획서에 없어

지난 19일 경북 청도에서 발생한 열차 사고로 사상한 근로자 2명이 당초 작성된 작업계획서의 업무 참여자 명단에 포함되지 않은 것으로 확인됐습니다.



경찰과 소방 당국이 확인한 사상자 명단에는 실제 작업계획서에 나온 참여자가 아닌 다른 작업자 2명의 이름이 올랐고, 이들 중 1명은 이번 사고로 숨졌습니다.



수사 당국은 해당 하청업체로부터 작업계획서 등을 확보해 서류상 작업자와 실제 근무자가 다른 경위를 조사하고 있습니다.



