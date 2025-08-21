뉴스7(대구)

[여기는 안동] 세계유산 안동 병산서원 진입로 정비 외

입력 2025.08.21 (19:22)

수십 년간 비포장도로였던 유네스코 세계문화유산 병산서원 진입로가 새롭게 정비됩니다.

안동시는 병산서원 진입로인 풍천 병산도로, 군도 5호선에 대한 포장·정비공사가 최근 국가유산청 민속분과위 심의를 최종 통과했다고 밝혔습니다.

정비 구간은 병산서원 진입로 최대 폭 5.5미터 규모에 780미터 구간으로, 내년 3월 착공됩니다.

제4회 안동컵 국제오픈볼링대회 개막

안동시가 주최하고 한국프로볼링협회가 주관하는 제4회 안동컵 국제오픈볼링대회가 오는 26일까지 안동에서 열립니다.

이번 대회는 국제볼링연맹과 아시아볼링연맹이 승인한 국내 유일의 국제 메이저 대회로, 18개 나라의 정상급 선수들이 대거 참여해 기량을 겨룹니다.

안동시는 해외 선수단과 관계자들이 대회 기간에 하회마을과 봉정사 등 유네스코 세계유산을 직접 체험할 수 있는 문화교류 프로그램도 마련했습니다.

안동 낙동강변 물놀이장, 3만 4천 명 방문

지난달 18일부터 한 달간 운영된 안동 낙동강변 야외 물놀이장에 3만 4천여 명이 다녀간 것으로 집계됐습니다.

안동시는 지속된 무더위 속에 방학 기간 주말에는 하루 최대 4천5백여 명이 찾을 만큼 안동 대표 여름 피서지로 자리매김했다고 밝혔습니다.

올해는 다양한 물놀이 시설 확대와 대형 쉼터 공간 확충, 안전요원 상시 배치 등에서 가족 단위 방문객의 호응을 얻었습니다.

안동시-학가산김치, 제조공장 증축 협약

안동시가 영농조합법인 안동학가산김치와 김치류 제조공장 증축을 위한 투자 양해각서를 맺었습니다.

이에 따라, 안동학가산김치는 북후면 도촌리 일대 5천4백여 제곱미터의 터에 53억 원을 투자해 생산라인을 확대하고 부속시설을 확충하기로 했습니다.

또 지역 농산물을 우선 수급해 지역 농가 소득에 기여하고, 30명의 신규 직원을 고용합니다.

