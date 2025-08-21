“한국의 성공 비결은 민주주의…AI 산업 발전 가능성 충분”

동영상 고정 취소

[앵커]



지난해 노벨 경제학상을 받은 제임스 로빈슨 교수가 '국가 성장'을 주제로 오세훈 서울시장과 대담을 나눴습니다.



한국의 민주주의 발전을 경제 성장의 비결로 꼽았습니다.



김하은 기자가 취재했습니다.



[리포트]



국가 경제 번영에 정치 제도가 미치는 영향을 연구한 공을 인정받아 노벨경제학상을 받은 로빈슨 교수.



로빈슨 교수는 한국의 경제 성장은 포용적 정치 제도 즉, 민주주의의 때문이라고 평가했습니다.



특히 민주주의로 전환한 이후 높은 창의성을 발휘해 폭발적인 경제 성장이 가능했다고 분석했습니다.



[제임스 로빈슨/미국 시카고대 교수 : "이 폭발적인 창의성이라고 하는 것은 민주주의 때문에 가능했던 것입니다."]



한국의 민주주의는 AI 산업 등 앞으로의 경제 성장에도 중요한 역할을 할 것이라고 주장했습니다.



[제임스 로빈슨/미국 시카고대 교수 : "AI뿐만 아니라. 다 뒤처졌었는데 다 따라잡았죠. 한국은 포용적 사회를 구축했고 사람들이 문제를 해결했기 때문에…"]



한국이 직면한 저출산과 인구 절벽은 경제 번영에 큰 문제가 안 될 것으로 봤습니다.



외국인 노동력을 끌어들여 문제를 해결한 아랍에미리트 사례를 참고할 수 있다고 언급했습니다.



[제임스 로빈슨/미국 시카고대 교수 : "아랍에미리트 사람들에게도 도움이 되고 외국인들에게도 도움이 되는 그런 상생의 방법인데, 이것이 (한국에서도) 충분히 실행 가능하며…"]



오세훈 서울시장은 불평등 완화를 위한 선별적 복지의 필요성을 강조했습니다.



KBS 뉴스 김하은입니다.



촬영기자:최원석/영상편집:서윤지



